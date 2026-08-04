Kreios Space stellt seinen ersten luftatmenden Satelliten für eine sehr niedrige Erdumlaufbahn vor

·38·Technologie
Kreios Space stellt seinen ersten luftatmenden Satelliten für eine sehr niedrige Erdumlaufbahn vor

Das spanische Startup Kreios Space bereitet den Test des ersten Satelliten mit einem luftatmenden elektrischen Triebwerk für eine sehr niedrige Erdumlaufbahn vor. Damit macht das Unternehmen einen wichtigen Schritt in der Raumfahrttechnologie. Laut ixbt.com soll das innovative Raumfahrzeug 2027 ins All starten und die Umweltbeobachtung sowie hochauflösende Aufnahmen grundlegend verändern. Ixbt.com berichtet .

Im Mittelpunkt des Projekts steht der Test eines luftatmenden elektrischen Antriebssystems namens ABEP. Diese Technologie ermöglicht Raumfahrzeugen den Betrieb in einer sehr niedrigen Erdumlaufbahn in etwa 200 Kilometern Höhe. Dabei sammelt das Raumfahrzeug verdünnte Gase aus den oberen Atmosphärenschichten und nutzt sie als Treibstoff für seine elektrischen Triebwerke.

Technische Lösungen und Einzelheiten der Zusammenarbeit

Herkömmliche Satelliten verlieren in einer derart niedrigen Umlaufbahn durch den atmosphärischen Widerstand schnell an Höhe. Ihre Betriebsdauer ist begrenzt, was entweder große Treibstoffreserven erfordert oder das Gewicht des Raumfahrzeugs erhöht. Das von Kreios Space entwickelte ABEP-System soll dieses Problem lösen.

Der erste Satellit, der zu Testzwecken gestartet wird, basiert auf der Mikrosatellitenplattform NanoAvionics MP42 von Kongsberg NanoAvionics. Die Fachleute von NanoAvionics passen die Plattform an die Missionsanforderungen an, installieren die erforderliche Nutzlast, führen Systemtests durch und bereiten das Raumfahrzeug vollständig vor, bevor sie die Steuerung direkt an die Experten von Kreios Space übergeben.

Orbitale Forschung und Zukunftsperspektiven

Während der geplanten Weltraummission sollen mehrere wichtige Aufgaben erfüllt werden. Der Satellit soll die Leistung des ABEP-Triebwerks in einer sehr niedrigen Erdumlaufbahn praktisch überprüfen, Umweltparameter messen und Aufnahmen mit einer Auflösung von weniger als einem Meter im optischen und nahinfraroten Spektrum erstellen.

Das Interesse an solchen sehr niedrigen Umlaufbahnen nimmt derzeit deutlich zu. Gründe dafür sind die Möglichkeit, detailliertere Bilder der Erdoberfläche zu erhalten und die Kommunikationslatenz zu verringern. Dieser Bereich erfordert jedoch weiterhin komplexe ingenieurtechnische Lösungen. Neben Kreios Space arbeiten auch Viridian Space, die Antriebslabore der Europäischen Weltraumorganisation und das indische Unternehmen Orbitt Space aktiv an diesen Technologien.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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