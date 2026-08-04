Enzo Maresca sucht nach dem fehlenden Puzzleteil im Kader von Manchester City

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Enzo Maresca sucht nach dem fehlenden Puzzleteil im Kader von Manchester City

Nach Pep Guardiolas historischer zehnjähriger Ära betonte Enzo Maresca, der das Cheftraineramt bei Manchester City übernahm, dass der Verein keine großen Umbauten benötigt, aber die Hinzufügung von Erfahrung im Kader wichtig ist. Der 46-jährige Übungsleiter, der eine perfekte, unter Guardiola mit allen möglichen Trophäen ausgezeichnete Maschinerie übernommen hat, arbeitet aktiv auf dem Transfermarkt, um das Elite-Niveau des Teams zu halten. Dies berichtete Goal.com, berichtet .

Der Daily Mail zufolge haben die Abgänge erfahrener Spieler wie Bernardo Silva, John Stones und Nathan Aké den Trainer zu ernsthaften Schritten gezwungen. Dennoch ist sich der italienische Experte bewusst, dass keine drastische Kadererneuerung nötig ist, jedoch erfahrene Akteure gebraucht werden, die die Lücken der abgewandten Führungsspieler schließen können. Enzo Maresca äußerte sich dazu wie folgt: „Zum Glück ist dies ein Team, das nicht viele Veränderungen braucht. Gleichzeitig hat der Verein, wie wir alle wissen, erfahrene und wichtige Spieler wie Bernardo, John und Nathan verloren.“

Transfers für die Zukunft und junge Talente

Mit Blick auf die Zukunft arbeitet die Führung von Manchester City auch an der Verpflichtung junger Spieler. Insbesondere steht der Klub kurz vor einer Einigung mit dem Teenager-Talent Ayyoub Bouaddi von LOSC Lille. Der 18-jährige Mittelfeldspieler, der bei der Weltmeisterschaft 2026 für Marokko glänzte, soll den 116 Millionen Pfund schweren Transfer von Elliot Anderson ergänzen.

Dennoch bildet die Jugend zwar das Fundament für die Zukunft, aber Maresca sucht aktiv nach erfahrenen Profis, die die Plätze der gegangenen Veteranen einnehmen können. Manchester City beobachtet Außenstürmer und Rechtsverteidiger genau. Insbesondere werden Chelseas Verteidiger Malo Gusto und Flügelspieler Pedro Neto stark mit dem Verein in Verbindung gebracht.

Transfermarkt-Verhandlungen und Kaderveränderungen

Die Aufrechterhaltung des Gleichgewichts an erfahrenen Spielern im Kader ist dringender denn je – vor allem, da Real Madrid bestrebt ist, Rodri unter Vertrag zu nehmen. Sportdirektor Hugo Viana reiste eigens während der Vorbereitungstour nach Südkorea, um diese Verhandlungen zu leiten.

Hugo Viana koordiniert gleichzeitig mehrere Transferdeals. Dazu zählen der von Tottenham umworbene Savinho sowie der erwartete Wechsel von Marseilles Torhüter Gerónimo Rulli. Maresca bestätigte seinerseits, dass er sich in ständigem Austausch mit den Scouts und der sportlichen Leitung befindet, um die richtigen Kandidaten für sein taktisches Puzzle zu finden.

„Hugo ist hier, Geschäftsführer Ferran Soriano ist auch hier, und wir besprechen jeden Tag, was getan werden muss“, fügte Maresca hinzu. „Natürlich gibt es Arbeit, die wir erledigen müssen. Wir sind täglich in Kontakt. Solange das Transferfenster geöffnet ist, kann alles passieren.“

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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