Probleme mit 16-Pin-Stromanschlüssen sind auf dem Grafikkartenmarkt erneut aufgetaucht. Diesmal betrifft es kein NVIDIA-Produkt, sondern ein Nutzer des Sapphire Radeon RX 9070 XT Nitro+ OC Modells meldete einen geschmolzenen Stromadapter. Dieser Vorfall hat die Debatte über die Sicherheit der Stromanschlüsse der nächsten Generation neu entfacht. Dies berichtet Ixbt.com Bericht gibt an.

Ein Nutzer unter dem Pseudonym GaGy im tschechischen PC Tuning Forum berichtete, dass er zunächst Systeminstabilität und unerwartete Abstürze (Crashes) in Battlefield 6 erlebte. Überprüfungen ergaben, dass das 12V-2x6 Adapter-Kit, das die Grafikkarte mit Strom versorgt, geschmolzen war. Zum Zeitpunkt des Vorfalls lief der Computer mit einem AMD Ryzen 7 9800X3D CPU und einem 750W XPG Core Reactor II VE Netzteil.

Der Nutzer betonte, dass die Leistungsaufnahme der Grafikkarte etwa 280W betrug, was nicht über den maximalen Spezifikationen des Geräts liegt. Vor allem der von Sapphire gelieferte Originaladapter mit der blauen Markierung war vollständig und fest im Anschluss installiert. Dies verringert die Wahrscheinlichkeit eines Anwenderfehlers.

Fazit des Servicezentrums und unerwartete Entscheidung

Laut ixbt.com wurde ein Garantieanspruch geltend gemacht und die Grafikkarte zur detaillierten Prüfung eingesendet. Nach 48 Stunden intensiver Tests teilten die Spezialisten des Servicezentrums jedoch mit, dass keine Defekte an der Grafikkarte selbst festgestellt wurden. Ihrem Fazit zufolge war nur der externe Adapter beschädigt, während das Gerät selbst voll funktionsfähig blieb.

Infolgedessen lehnte das Servicezentrum die Forderung nach einem Austausch der Grafikkarte gegen ein Neugerät ab und gab das Gerät an den Besitzer zurück. Der Nutzer plant nun, die Grafikkarte ohne Adapter über ein natives 12V-2x6 Kabel direkt vom Netzteil zu betreiben. Dieser Fall hat unter Technikbegeisterten unterschiedliche Ansichten hervorgerufen.

Einige Experten betonen die Notwendigkeit eines Austauschs, da bei einem geschmolzenen Adapter mikroskopische Schäden an den Kontaktstellen der Grafikkarte zurückbleiben könnten. Andere merkten an, dass es keine rechtliche Grundlage für einen Austausch gibt, wenn die Karte Langzeittests erfolgreich bestanden hat. Die genaue Ursache der Überhitzung wurde bisher nicht bekannt gegeben.

In Anbetracht der steigenden Nachfrage nach Hochleistungs-Grafikkarten auf dem usbekischen Markt wird Nutzern empfohlen, bei der Verbindung von Stromkabeln extrem vorsichtig zu sein, nach Möglichkeit auf Adapter zu verzichten und moderne Netzteile zu verwenden.