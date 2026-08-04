NASA und Roskosmos wollen ISS-Zusammenarbeit verlängern

Darüber berichtet Ixbt.com.

Laut ixbt.com gab Dana Weigel, Leiterin der NASA-Programme für die erdnahe Umlaufbahn, dies auf einer Pressekonferenz in Houston bekannt. Ihren Worten zufolge arbeiten die Parteien derzeit daran, das bestehende Abkommen um 1–1,5 Jahre zu verlängern.

Perspektiven und Einschränkungen des Abkommens

Auf die Frage von Journalisten, ob das Abkommen bis 2030 gelten werde, wenn der ISS-Betrieb planmäßig endet, betonte Weigel, dass es derzeit keine derart langfristigen Vereinbarungen gebe. Die Vertreterin der Behörde erklärte, das Programm für gegenseitige Flüge zwischen den beiden Ländern werde weiterhin schrittweise erörtert.

Auf der Pressekonferenz wurde auch die mögliche Aufnahme von Boeings bemanntem Starliner-Raumschiff in das Programm für gegenseitige Flüge angesprochen. Weigel zufolge steht dieses Thema derzeit nicht auf der Tagesordnung, da das Raumschiff die erforderliche Zertifizierung noch nicht vollständig abgeschlossen hat.

Technische Probleme und Sicherheitsmaßnahmen

Nach Angaben der US-Vertreterin wird die NASA die mögliche künftige Beteiligung von Starliner später zusätzlich mit Roskosmos erörtern. Grund dafür sind technische Schwierigkeiten, die während des Testflugs im Juni 2024 auftraten.

Zur Erinnerung: Während dieses Testflugs traten bei Boeings Starliner-Raumschiff erhebliche Probleme auf. Infolgedessen kehrte das Raumschiff ohne Astronauten zur Erde zurück, während die NASA-Astronauten Barry Wilmore und Sunita Williams gezwungen waren, deutlich länger als geplant auf der ISS zu bleiben. Anschließend kehrten sie an Bord von SpaceX’ Crew Dragon zur Erde zurück.