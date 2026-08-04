Runware stellt tragbares Rechenzentrum für künstliche Intelligenz vor

Runware, ein auf Infrastruktur für künstliche Intelligenz spezialisiertes Unternehmen, hat sein erstes modulares Rechenzentrum offiziell vorgestellt: das Sonic Inference Pod. Die Lösung wurde als einzelne transportable Einheit entwickelt, die neben großen Hyperscale-Rechenzentren betrieben und an jedem Ort installiert werden kann. Damit ist sie angesichts der aktuellen Nachfrage auf dem Technologiemarkt von großer Bedeutung. TechCrunch.com berichtet .

In einem Interview mit TechCrunch betonte Runware-Gründer und CEO Flaviu Radulescu, dass verteilte Rechenleistung dieser Art künftig dominieren werde. Seinen Worten zufolge bieten die neuen Pods hochwertige Datenverarbeitung und Inferenz zu niedrigeren Kosten als herkömmliche serverlose Plattformen und GPU-Clouds.

Vorteile und Geschwindigkeit des modularen Systems

Während der Bau herkömmlicher Rechenzentren Monate oder sogar Jahre dauern kann, lassen sich die Runware-Module in kurzer Zeit in Betrieb nehmen. Das System kann überall dort installiert werden, wo Strom verfügbar ist, und lässt sich schnell an neue Anlagen anpassen. Die Pods verbrauchen außerdem kein Wasser, sondern nutzen ein geschlossenes Kühlsystem, das innerhalb weniger Tage errichtet werden kann.

Derzeit sind insgesamt 10 solcher Pods in den USA, Europa und der Asien-Pazifik-Region in Betrieb. Das Unternehmen betreut Organisationen wie Higgsfield AI und Wix und verfügt über 160 vorbereitete Standorte, um seine Infrastruktur künftig auszubauen.

Wettbewerb mit großen Rechenzentren und Sicherheit

Berichten zufolge wollen große Labore wie OpenAI in den gesamten USA riesige Rechenzentren errichten und prüfen sogar Vereinbarungen im Wert von Hunderten Milliarden Dollar. Radulescu betrachtet diese Projekte jedoch nicht als Konkurrenz für seine Pods, da die Flexibilität des modularen Systems und die verteilte Arbeitslast im Netzwerk seine entscheidenden Vorteile seien.

Jeder Pod arbeitet als Teil eines einzigen Netzwerks. Fällt ein Gerät aus irgendeinem Grund aus, wird nicht der gesamte Standort, sondern nur der betreffende Pod außer Betrieb genommen, während der Datenverkehr automatisch an andere Kapazitäten weitergeleitet wird. Für bestimmte Kunden können außerdem separate Pods bereitgestellt werden.

Ressourcen und Zukunftspläne

Der hohe Energie- und Ressourcenbedarf von Zentren für künstliche Intelligenz sorgt in der Gesellschaft für zahlreiche Diskussionen. Runware plant, seine Infrastruktur künftig vollständig auf erneuerbare Energiequellen umzustellen. Die Unternehmensleitung räumt jedoch ein, dass dieses Ziel nicht sofort erreicht werden kann.

Radulescu erklärte, dass andere Unternehmen die Technologie aufgrund der Komplexität bei der Entwicklung der Geräte und Systemlayouts nicht schnell kopieren könnten. Er fügte hinzu, dass die zentrale Mission darin bestehe, hochwertige Inferenz bereitzustellen. Im Dezember nahm das Unternehmen eine Series-A-Investition in Höhe von 50 Millionen Dollar auf, um seine Kapazitäten zu erweitern.