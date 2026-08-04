DeepSeek stellt eines der günstigsten Sprachmodelle der Welt vor

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DeepSeek stellt eines der günstigsten Sprachmodelle der Welt vor

Der Preiswettbewerb auf dem Markt für künstliche Intelligenz ist in eine neue Phase eingetreten. Das chinesische Unternehmen DeepSeek hat sein neues Sprachmodell V4-Flash veröffentlicht und damit die Aufmerksamkeit von Fachleuten weltweit auf sich gezogen. Laut ixbt.com ist diese Entwicklung bei den Kosten für Testaufgaben zu einem der günstigsten großen Sprachmodelle der Welt geworden und ermöglicht eine drastische Senkung der Ausgaben. Darüber berichtet Ixbt.com berichtet .

Nach Angaben des Forschungsunternehmens Artificial Analysis kostet die Bearbeitung einer einzelnen Testaufgabe mit DeepSeek V4-Flash durchschnittlich 0,03 US-Dollar. Dieser Wert ist im Vergleich zu den Produkten der Wettbewerber rekordverdächtig niedrig. So kostet eine vergleichbare Aufgabe mit dem Modell Claude Fable 5 von Anthropic 3,15 US-Dollar. Damit ist das neue chinesische Modell in diesem Bereich mehr als 100-mal günstiger.

Preispolitik und Rechenkosten

Experten betonen, dass ein bloßer Vergleich der Tokenpreise nicht immer zu einem korrekten Ergebnis führt. Für die Bewertung der tatsächlichen Kosten spielt auch der Rechenaufwand eine wichtige Rolle, den das Modell für die Erstellung einer Antwort benötigt. Auch der Tokenpreis des neuen Modells ist äußerst erschwinglich: 0,14 US-Dollar pro 1 Million Eingabetoken und 0,28 US-Dollar pro 1 Million Ausgabetoken.

Zum Vergleich: Beim Modell Kimi K3 von Moonshot AI kostet ein einzelner Test 0,86 US-Dollar, während dieser Wert beim Modell OpenAI GPT-5.6 Sol 1,86 US-Dollar erreicht. Dies zeigt, dass DeepSeeks neue Lösung bei der Kostenoptimierung zu den Marktführern gehört.

Funktionen und Qualitätskennzahlen

DeepSeek-V4-Flash und seine Pro-Version waren zunächst im Preview-Format verfügbar und behielten nach der offiziellen Veröffentlichung ihre bisherige Architektur und Größe bei. Bemerkenswert ist, dass die Entwickler lediglich das Post-Training erneut gestartet haben.

Laut der Rangliste des Intelligence Index erzielte V4-Flash in neun Tests aus den Bereichen Programmierung, logische Aufgaben und Office-Szenarien 50 von 100 Punkten. Damit liegt das Modell auf dem Niveau von Google Gemini 3.6 Flash. Es bleibt jedoch hinter Kimi K3 mit 57 Punkten sowie hinter Claude Opus 5, Claude Fable 5 und OpenAI GPT-5.6 zurück, die noch höhere Ergebnisse erzielten.

Wettbewerb auf dem Markt und Zukunftspläne

Zur Erinnerung: DeepSeek wurde Anfang 2025 nach der Veröffentlichung des Modells R1 weltweit bekannt. Anschließend geriet das Unternehmen unter den Druck starker Wettbewerber wie Moonshot AI, MiniMax, Z.AI, ByteDance und Alibaba. Derzeit bereitet das Unternehmen das leistungsfähigere Modell V4-Pro vor, doch der Veröffentlichungstermin bleibt vorerst geheim.

Unterdessen hat auch Alibaba den Wettbewerb auf dem chinesischen Markt für künstliche Intelligenz weiter verschärft und sein neues Flaggschiffmodell Qwen3.8-Max vorgestellt. Unter diesen Bedingungen ermöglichen die von DeepSeek präsentierten günstigen und leistungsfähigen Lösungen dem Unternehmen, seine Position zu halten und zu stärken.

DeepSeekKünstliche IntelligenzTechnologieNeuronale NetzeChina
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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