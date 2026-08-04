Gegen den bekannten russischen Blogger Gusein Gasanov ist ein Gerichtsurteil ergangen. Das Presnenski-Bezirksgericht in Moskau befand ihn der Geldwäsche von Erträgen aus Straftaten für schuldig und verurteilte ihn in Abwesenheit zu vier Jahren in einer Strafkolonie des allgemeinen Vollzugs. Dies berichtete RIA Nowosti heute.

Laut dem Gerichtsurteil wurde Gasanov der in Artikel 174.1, Teil 4, Buchstabe „b“ des russischen Strafgesetzbuchs vorgesehenen Straftat für schuldig befunden. Er erhielt eine vierjährige Freiheitsstrafe und eine Geldstrafe in Höhe von 1 Million Rubel. Außerdem untersagte das Gericht Gusein Gasanov für zwei Jahre die Ausübung einer leitenden Tätigkeit auf einer Website.

Den Ermittlern zufolge zahlte Gasanov während seiner Tätigkeit als Einzelunternehmer mehr als 175 Millionen Rubel an Steuern nicht. Zudem wurde ihm vorgeworfen, mehr als 68 Millionen Rubel durch Finanzgeschäfte im Zusammenhang mit dem Kauf von Immobilien im Komplex „Moskau City“ gewaschen zu haben.

Gusein Gasanov gilt als einer der bekanntesten Blogger Russlands. Mit humorvollen Videos in sozialen Netzwerken, Aktionen mit Verlosungen teurer Autos und kostenpflichtigen Onlinekursen erreichte er ein großes Publikum.

Am 14. Mai 2025 hatte das Tscherтанowski-Bezirksgericht in Moskau im Rahmen des Verfahrens Gasanovs Verhaftung in Abwesenheit angeordnet. Später beantragte die Staatsanwaltschaft eine sechsjährige Freiheitsstrafe für den Blogger. Das Gericht verhängte letztlich jedoch eine vierjährige Haftstrafe.