Tottenham muss einen neuen Kapitän wählen: Cristian Romero könnte gehen

Tottenham sucht nach einem geeigneten Kandidaten für die Kapitänsbinde, die voraussichtlich frei wird, da Abwehrchef und Kapitän Cristian Romero offenbar kurz vor dem Abschied stehen. Der Argentinier absolvierte in fünf Spielzeiten 156 Spiele für Tottenham. Inter und Atlético Madrid haben großes Interesse an seiner Verpflichtung. Die englische Presse diskutiert dies intensiv. Laut einem Bericht von Goal.com.

Laut Goal.com verlief die Zeit für Cristian Romero, der vor der Saison 2025/26 zum Tottenham-Kapitän ernannt wurde, nicht besonders erfolgreich. Tottenham belegte in der Premier League zum zweiten Mal in Folge den 17. Platz, während der Spieler selbst am Saisonende wegen seiner Abreise in seine Heimat kritisiert wurde. Sollte der erfahrene Innenverteidiger im aktuellen Transferfenster zu einem anderen Verein wechseln, fragen sich alle, wer die Kapitänsbinde übernehmen wird.

Der frühere Tottenham-Verteidiger Toby Alderweireld erklärte gegenüber GOAL, welche Eigenschaften der künftige Kapitän mitbringen sollte. Seiner Ansicht nach macht Micky van de Ven, der als einer der aussichtsreichsten Kandidaten gilt, einen guten Eindruck. Der Kapitän müsse jedoch vor allem ein Spieler sein, der bei Tottenham bleiben wolle.

Die wichtigsten Anforderungen an den Kapitän

Toby Alderweireld betonte, dass der neue Kapitän eindeutig zeigen müsse, dass er in den kommenden Jahren im Verein bleiben und das Vertrauen der Fans rechtfertigen wolle. Tottenham brauche keinesfalls Spieler, die die Kapitänsbinde tragen, insgeheim aber den Wechsel zu einem anderen Klub planen. Für die Stabilität des Vereins müssten Loyalität und Verlässlichkeit an erster Stelle stehen.

Der ehemalige Spieler kritisierte außerdem scharf diejenigen, die nur für die Show Kapitän sind, auf dem Platz mit den Armen gestikulieren und laut schreien. Er bezeichnete sie als „Alibi-Kapitäne“. Alderweireld zufolge muss ein echter Kapitän während eines Spiels konstant Leistungen auf einem Niveau von sieben oder acht von zehn zeigen und seinen Mitspielern durch sein eigenes Spiel ein Vorbild sein.

Sollte Micky van de Ven nicht der Topkandidat sein, werden auch Spieler wie James Maddison und Dejan Kulusevski, die nach langen Verletzungspausen zurückkehren, als geeignete Kandidaten für diese Rolle genannt. Der Cheftrainer und die Vereinsführung müssen vor dem Ende des Transferfensters den wichtigsten Anführer auf dem Platz für die kommende Saison bestimmen.