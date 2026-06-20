Absolute Dominanz im Wettlauf ins All: SpaceX besetzt fast 90 Prozent des Weltmarktes

Das von Elon Musk geleitete Unternehmen SpaceX verzeichnet beispiellose Ergebnisse auf dem globalen Markt für Weltraumtransporte. Nach Daten der Analyseagentur Bryce Tech entfielen im ersten Quartal 2024 von insgesamt 647.412 kg in den Orbit beförderter Nutzlast 556.057 kg auf SpaceX. Dies bedeutet, dass das Unternehmen derzeit den Großteil des Weltmarktes kontrolliert. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Basierend auf diesen Statistiken betonte Unternehmenschef Elon Musk, dass sich der Abstand zu den Wettbewerbern in Zukunft weiter vergrößern wird. Seinen Worten zufolge wird SpaceX, sobald das Starship-Projekt voll einsatzfähig ist, in der Lage sein, 100-mal mehr Nutzlast ins All zu befördern als alle anderen Unternehmen der Welt zusammen. Selbst wenn andere Anbieter ihr Tempo verdreifachen würden, bliebe der Vorsprung von Starship bestehen.

Starship und die Strategie der stündlichen Flüge

Musks Ambitionen beschränken sich nicht nur auf das Nutzlastvolumen. Er hat ein extrem kühnes Ziel für SpaceX gesetzt: Es ist geplant, Starship-Raketen mehr als 10.000 Mal pro Jahr zu starten. Sollte dieser Plan realisiert werden, würden Flüge ins All stündlich oder sogar noch häufiger stattfinden. Zum Vergleich: Ein Jahr hat 8.760 Stunden, was bedeutet, dass die Flüge im Fließbandverfahren durchgeführt würden.

Ein solches hochfrequentes Flugsystem wird die Kosten für den Transport von Fracht in den Orbit drastisch senken. Die derzeitige Hauptbeschränkung der Raumfahrtindustrie — die geringe Anzahl an Flügen und die hohen Preise — soll durch Starship beseitigt werden. Dies ist ein Faktor, der die Struktur der gesamten globalen Weltraumwirtschaft grundlegend verändern könnte.

Riesige Investitionen in die Infrastruktur

Um diese strategischen Ziele zu erreichen, investiert SpaceX 1,8 Milliarden Dollar in den Ausbau seiner Infrastruktur in Florida. Im Rahmen des Projekts werden neue Startrampen sowie ein riesiger Gigabay-Komplex für die Montage und Wartung von Raketen errichtet. Dieses Zentrum wird als technische Basis für das Starship-Programm dienen.

Elon Musks langfristige Visionen sind noch erstaunlicher. Er merkte an, dass in Zukunft Billionen von Dollar ausgegeben werden müssten, um Antimaterie zu erzeugen, die notwendig ist, damit die Menschheit zu anderen Sternensystemen fliegen kann. Vorerst konzentriert sich das Unternehmen darauf, die absolute Hegemonie im Erdorbit zu festigen und das Fundament für die Besiedlung des Mars zu schaffen.

Experten glauben, dass die Wachstumsrate von SpaceX nicht nur private Unternehmen, sondern auch die Weltraumagenturen großer Staaten in eine schwierige Lage bringen könnte. Wenn das Starship-Projekt so effektiv ist wie erwartet, wird SpaceX zum einzigen und günstigsten „Tor“ zum Weltraum.