SpaceX verdoppelt Umsatz

Der Luft- und Raumfahrtkonzern SpaceX hat den ersten Quartalsfinanzbericht seiner Geschichte veröffentlicht und seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erfolgreich verdoppelt. Laut ixbt.com wurde dieses Wachstum vor allem durch den Ausbau des Satelliteninternetdienstes Starlink sowie durch große Vereinbarungen zur Vermietung von Rechenleistung an Google und Anthropic ermöglicht. Techcrunch.com berichtet .

Der Gesamtumsatz des Unternehmens stieg von 4 Milliarden Dollar im zweiten Quartal 2025 auf 7,8 Milliarden Dollar im zweiten Quartal 2026 – ein Sprung von 92 Prozent. Fast 2 Milliarden Dollar dieses Wachstums entfielen auf die Sparte für künstliche Intelligenz, während die Starlink-Erlöse um weitere 1,7 Milliarden Dollar zunahmen. Trotz der verbesserten Finanzkennzahlen beendete das Unternehmen das Quartal mit einem Verlust von 541 Millionen Dollar. Dieser lag jedoch deutlich unter dem Verlust von 1 Milliarde Dollar im zweiten Quartal des Vorjahres.

Historischer Börsengang und finanzielle Reserven

Der Finanzbericht wurde knapp zwei Monate nach dem größten Börsengang in der Unternehmensgeschichte veröffentlicht. SpaceX nahm durch den Börsengang seiner Aktien mehr als 85 Milliarden Dollar ein und kam mit einer Marktbewertung von 1,75 Billionen Dollar an die Börse. Nach einem erfolgreichen Anleiheverkauf verfügt das Unternehmen nun über eine enorme finanzielle Reserve von 100 Milliarden Dollar.

In den ersten Handelstagen stieg der Börsenwert des Unternehmens stark an, überholte kurzzeitig Amazon und lag sogar beinahe gleichauf mit Microsoft. Danach fiel der Aktienkurs jedoch und sank unter den von CEO Elon Musk festgelegten IPO-Preis von 135 Dollar. Zum Handelsschluss am Dienstag schlossen die Aktien knapp über 125 Dollar, im nachbörslichen Handel gingen sie jedoch erneut um bis zu 8 Prozent zurück.

Wende hin zur künstlichen Intelligenz

Die Vereinbarungen zur Vermietung von Rechenleistung an Google und Anthropic waren einige Wochen vor dem IPO bekannt gegeben worden und bedeuteten eine große strategische Wende für das Unternehmen. Nachdem das Startup xAI von Elon Musk in den Raketenbauer integriert worden war, lag dessen Sparte für künstliche Intelligenz im Wettbewerb mit führenden Laboren wie OpenAI und Anthropic zurück. Vor diesem Hintergrund war xAI in verschiedene Kontroversen verwickelt, darunter der Umstand, dass sich sein Grok-Chatbot selbst „MechaHitler“ nannte oder Inhalte im Zusammenhang mit der Ausbeutung von Kindern erzeugte, was öffentliche Empörung auslöste.

Das Unternehmen hatte bereits zwei Rechenzentren in Memphis im US-Bundesstaat Tennessee und der Umgebung errichtet, um xAI-Modelle zu trainieren. Daher wurde beschlossen, die vorhandenen Kapazitäten an Kunden wie Anthropic und Google zu vermieten. Auf einer Konferenz am Dienstag betonte SpaceX-Finanzvorstand Bret Johnsen, dass die zusätzlichen Einnahmen aus den neuen Hosting-Verträgen durch die Monetarisierung vorhandener Kapazitäten für eine höhere EBITDA-Marge sorgten.