Manchester City will Pedro Neto verpflichten

Mit dem näher rückenden Sommer-Transferfenster haben die europäischen Topklubs begonnen, ihre Kader zu verstärken. Laut talkSPORT hat der englische Meister Manchester City einen Ersatz für einen Flügelspieler gefunden, der den Verein voraussichtlich verlassen wird. Die Citizens wollen Chelsea-Flügelspieler Pedro Neto unbedingt verpflichten. Wie Goal.com berichtet.

Der brasilianische Angreifer Savinho möchte Manchester City offenbar verlassen, weil er nicht genügend Spielzeit erhält. Nach einer schwierigen Saison im Etihad Stadium steht der Spieler kurz vor einem Wechsel zu Tottenham. Die Spurs beobachten Savinho seit zwölf Monaten und sehen ihn als Wunschtransfer.

Ein mögliches Wiedersehen von Enzo Maresca und Pedro Neto

Sollte Savinho gehen, möchte Manchester-City-Cheftrainer Enzo Maresca Pedro Neto zur Verstärkung der Flügel nach Manchester holen. Der Trainer arbeitete beim FC Chelsea bereits mit dem portugiesischen Flügelspieler zusammen. Dieser Faktor könnte die Wahrscheinlichkeit eines Transfers weiter erhöhen.

Pedro Neto zeigt seit seinem Wechsel von Wolverhampton zum FC Chelsea im Jahr 2024 konstant gute Leistungen. Für den Londoner Klub stand er in 54 Ligaspielen in der Startelf, erzielte neun Tore und kam insgesamt auf 21 Torbeteiligungen. Dennoch ist seine Zukunft an der Stamford Bridge ungewiss.

Veränderungen und Konkurrenz beim FC Chelsea

Beim Klub von der Stamford Bridge hat sich der Kader seit der Ankunft von Cheftrainer Xabi Alonso verändert. Chelseas Abwesenheit in europäischen Wettbewerben und die großen Transfers zur Verstärkung des Kaders, darunter die Verpflichtung von Morgan Rogers für 117 Millionen Pfund, könnten Pedro Netos Einsatzchancen einschränken.

Daher erwägt der 26-Jährige einen Wechsel zu einem anderen Verein, um regelmäßig zum Einsatz zu kommen. Manchester City ist in diesem Rennen jedoch nicht der einzige Interessent.

Auch Liverpool sucht nach einem Rechtsaußen, nachdem sein Star Mohamed Salah angekündigt hat, Anfield am Saisonende zu verlassen. Die Reds sehen Pedro Neto als geeigneten Ersatz für den ägyptischen Angreifer und beobachten die Situation aufmerksam.