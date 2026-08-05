Radek Vitek steht vor Wechsel von Manchester United zu Middlesbrough

Manchester United Torhüter Radek Vitek steht kurz davor, seine Karriere beim Championship-Klub Middlesbrough fortzusetzen. Laut Informationen des Daily Mirror führen die Parteien die abschließenden Verhandlungen über den Transfer. Der junge Schlussmann soll bald den Medizincheck absolvieren und seinen persönlichen Vertrag unterzeichnen. Goal.com berichtet darüber.

Wie sich herausstellte, fiel die Entscheidung über die Zukunft des talentierten Torhüters im kürzlich ausgetragenen Spiel gegen Atlético Madrid. Dass der Cheftrainer Vitek nicht in der Startelf aufstellte, sondern auf der Bank ließ, war ein deutlicher Hinweis darauf, dass seine Zeit im Old Trafford zu Ende geht. Zuvor war er in den ersten beiden Testspielen der Saisonvorbereitung zum Einsatz gekommen.

Nach sechs Jahren beim Klub aus Manchester strebt der junge Torhüter regelmäßige Einsätze in der Startelf an. Eine erfolgreiche Leihe zu Bristol City, bei der er zwölfmal ohne Gegentor blieb, stärkte sein Selbstvertrauen. Nach der Verpflichtung von Karl Darlow rutschte Vitek in der Torhüterhierarchie des Klubs noch weiter nach unten.

Eine neue Herausforderung und Zukunftspläne

Auch Vitek selbst hatte in früheren Interviews keinen Zweifel daran gelassen, wie wichtig regelmäßige Spielpraxis für ihn ist. Seinen Worten zufolge möchte ein Fußballer jede Woche spielen, und er erklärte sich bereit, die für ihn beste Option zu wählen. Middlesbrough könnte ihm die Möglichkeit bieten, um die Position des Stammtorhüters zu kämpfen.

Während die Führung von Manchester United den Kader weiter erneuert, gilt die Vereinbarung als für beide Seiten vorteilhaft. Den erwarteten Vertragsbedingungen zufolge könnten die Mancunians bei einem späteren Verkauf des Spielers einen prozentualen Anteil erhalten und eine Rückkaufoption in den Vertrag aufnehmen.

In den kommenden Tagen soll der Transfer offiziell bekannt gegeben werden. Anschließend wird sich der Torhüter dem Training seines neuen Teams anschließen und mit der Vorbereitung auf die kommende Championship-Saison beginnen.