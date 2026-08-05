Android-Apps geben den Standort ihrer Nutzer preis

Experten der Electronic Frontier Foundation (EFF) haben festgestellt, dass Entwickler mobiler Apps für das Android-Betriebssystem ohne ihr Wissen die präzisen Geolokationsdaten ihrer Nutzer an Werbetreibende und Datenbroker weitergeben. Dieser gravierende Fall zeigt erneut, wie wichtig Datenschutz und Sicherheit im heutigen digitalen Raum sind. Wie TechCrunch.com berichtet .

Viele Apps benötigen präzise Standortdaten, um ihre Kernfunktionen auszuführen. So ist es beispielsweise normal, dass Wetter-Apps die Koordinaten der Nutzer für regionale Vorhersagen abfragen oder Fitness-Apps Laufstrecken verfolgen. Laut den von TechCrunch veröffentlichten Informationen liegt das Problem jedoch nicht in der eigentlichen Funktion der App, sondern in den darin eingebetteten Software Development Kits (SDKs) von Drittanbietern.

Die versteckten Risiken von Werbe-SDKs

Laut der EFF-Studie integrieren die meisten Entwickler Werbe-SDKs in ihre Apps, um Einnahmen zu erzielen. Dieser Code ist jedoch standardmäßig aktiv und übernimmt, sofern der Entwickler ihn nicht ausdrücklich deaktiviert, alle Berechtigungen der Haupt-App – einschließlich der präzisen Standortdaten des Nutzers.

Die meisten Entwickler wissen nicht einmal, dass die privaten Koordinaten ihrer Nutzer über ihre Apps an Dritte übertragen werden. Unternehmen, die SDKs entwickeln, haben hingegen ein kommerzielles Interesse daran, mehr Daten zu sammeln, wodurch die Privatsphäre der Nutzer gefährdet wird.

Wohin gelangen die Daten und welche Folgen hat das?

Laut der EFF-Analyse werden gesammelte Standortverlaufsdaten an Datenbroker übermittelt. Diese verkaufen die Informationen wiederum an Regierungsbehörden, Strafverfolgungsbehörden und militärische Einrichtungen. Wenn solche sensiblen Datenbanken in die Hände von Cyberkriminellen gelangen oder an die Öffentlichkeit dringen, stellt dies zudem eine große Gefahr für die Sicherheit der Nutzer dar.

Experten betonen, dass solche SDKs zwar nur einen kleinen Teil des Werbemarktes ausmachen, über zehntausende Apps jedoch Milliarden von Nutzern erreichen. Insbesondere wurden zwei von der EFF untersuchte Android-Apps, die Nutzerstandorte heimlich weitergaben, zusammen mehr als 60 Millionen Mal heruntergeladen.

Forscher weisen darauf hin, dass es im Android-Ökosystem keine separaten Standortberechtigungen speziell für SDKs gibt. Sobald ein Nutzer einer App den Zugriff auf den eigenen Standort erlaubt, werden diese Daten also automatisch auch allen Werbetreibenden von Drittanbietern zugänglich. Die EFF fordert Entwickler auf, Funktionen zur Erfassung unnötiger Daten möglichst zu deaktivieren.