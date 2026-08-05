Wrinkles-App zur Standortbestimmung und zum Entdecken von Geschichte vorgestellt

Moderne Technologien bereichern zunehmend unseren Alltag. Eine neue mobile App, die den Standort der Nutzer erkennt und spannende Geschichten über nahegelegene Orte erzählt, wurde entwickelt: Wrinkles Die neue App ist für iOS und Android verfügbar und dient als KI-gestützter Audioguide. Sie ermöglicht es Nutzern, die Geschichte ihrer Umgebung kennenzulernen, ohne ständig auf den Smartphone-Bildschirm zu schauen. Darüber berichtet Techcrunch.com berichtet .

Laut ixbt.com wurde die Anwendung von den Freunden David Stemler und Ryan Hunsan gegründet, die beide gerne reisen und dem klassischen Reisegeist verbunden sind. Die Idee entstand zunächst, als Stemler das British Museum besuchte. Bei der Nutzung der offiziellen Museums-App merkte er, dass er es leid war, Zahlen an den Wänden mit Listen auf dem Smartphone-Bildschirm abzugleichen. Daraufhin rief er Hunsan vom Flughafen aus an und fragte sich, warum die Umgebung nicht von selbst Geschichten erzählen könne, wenn ein Telefon in der Tasche den genauen Standort des Nutzers kennt.

Globale Abdeckung und interaktive Funktionen

Das Startup hat inzwischen eine globale Basis mit fast 1,3 Millionen interessanten Orten in 177 Ländern aufgebaut. Zusätzlich zu den grundlegenden Informationen können Historiker, Museen, Content-Ersteller und verschiedene Marken eigene Geschichten zur Karte hinzufügen. Nutzer können diese Geschichten entdecken, während sie sich durch eine Stadt bewegen, oder die Karte aus der Ferne durchsuchen und erkunden.

Die App unterstützt außerdem eine interaktive Frage-Antwort-Funktion, die die Atmosphäre einer traditionellen Führung nachbilden soll. Wer beispielsweise Informationen über den berühmten Trevi-Brunnen in Rom erhält, kann fragen, woher das Wasser kommt, und über AI direkt eine Antwort bekommen. So wird eine gewöhnliche Reise zu einer echten Geschichtsstunde.

Soziale Funktionen und das Bewahren von Erinnerungen

Wrinkles ist nicht nur ein Informationsangebot, sondern verfügt auch über soziale Funktionen. Nutzer können Freunden, Familienmitgliedern und verschiedenen Organisationen folgen, interessante entdeckte Orte speichern, sie mit anderen teilen und spezielle Karten erstellen.

Außerdem können Nutzer die App personalisieren, indem sie Familienerinnerungen, Fotos, Videos und Sprachaufnahmen bestimmten Orten zuordnen. Familien haben so die Möglichkeit, wertvolle Erinnerungen an das Elternhaus, den Ort ihres ersten Dates oder ihre Heimatstadt gemeinsam für künftige Generationen zu bewahren.