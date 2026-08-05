Deco traf sich heimlich in Madrid mit dem Agenten von Julián Álvarez

Die Führung des FC Barcelona hat einen überraschenden Schritt unternommen, um die Verhandlungen über einen Transfer von Atlético Madrids Stürmer Julián Álvarez fortzusetzen. Wie das Sportmedium berichtet, reiste Sportdirektor Deco heimlich in die Hauptstadt und traf sich mit Fernando Hidalgo, dem Vertreter des argentinischen Angreifers. Dieser Schritt soll die Eiszeit auf dem Transfermarkt beenden und die Chancen auf eine Einigung wahren. Laut Goal.com berichtet .

Der Sportdirektor des Klubs und João Amaral führten in Madrid unter Ausschluss der Öffentlichkeit Verhandlungen mit dem Agenten des Spielers. Der Gipfel bestätigt erneut, dass der Transfer für die Abteilung der Blaugrana in diesem Sommer höchste Priorität hat. Obwohl die Gespräche in eine schwierige Phase eingetreten sind, denkt die Führung des Spotify Camp Nou nicht ans Aufgeben und hat erkannt, wie wichtig ein ständiger Kontakt ist, um bei einer Änderung der Situation schnell handeln zu können.

Madrider Klub bleibt kompromisslos

Trotz Barcelonas Entschlossenheit bleibt die Haltung des Klubs aus der Hauptstadt jedoch äußerst kompromisslos. Atlético Madrid plant derzeit nicht, einen seiner wichtigsten Spieler abzugeben. Klubpräsident Miguel Ángel Gil Marín hat sich persönlich in die Angelegenheit eingeschaltet und unmissverständlich erklärt, dass er einen Wechsel zu den nationalen Rivalen Barcelona oder Real Madrid nicht zulassen und damit das Ansehen des Klubs schützen werde.

Die institutionellen Beziehungen zwischen den beiden Klubs verschärfen die Situation zusätzlich. Aufgrund früherer Meinungsverschiedenheiten stoßen Verhandlungen dieser Größenordnung auf Hindernisse. Die Führung der Rojiblancos ist überzeugt, dass die Rivalen versuchen, ihrem Ansehen zu schaden, was zum Abbruch des direkten Kontakts zwischen den Klubs geführt hat. Infolgedessen steckt der Prozess in einer Sackgasse, und Barcelona ist gezwungen, über Vermittler und das Umfeld des Spielers zu arbeiten.

Der Wunsch des Spielers und die nächsten Schritte

Barcelonas größte Hoffnung beruht darauf, dass der Spieler selbst diesen Transfer anstrebt. Die Verantwortlichen im Camp Nou betrachten seine Bereitschaft, das Trikot der Blaugrana zu tragen, als wichtigen Schritt auf dem Weg zum Wechsel. Auch wenn eine Einigung mit Atlético schwierig sein wird, sind Deco und sein Team bereit, jede Möglichkeit auszuloten, um die Situation zu verändern.