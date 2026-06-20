Am 6. Juli 2026 wird der Planet Erde den am weitesten von der Sonne entfernten Punkt seiner Umlaufbahn passieren — den Aphel. Infolge dieses astronomischen Ereignisses wird die Entfernung zwischen unserem Planeten und dem Zentralstern 152 Millionen Kilometer überschreiten. Dies berichtete TASS unter Berufung auf Daten des Moskauer Planetariums. Ixbt.com berichtet darüber.

Zur Information: Die Erde befindet sich jedes Jahr Anfang Januar am nächsten Punkt zur Sonne — dem Perihel. Zu diesem Zeitpunkt beträgt die Entfernung etwa 147 Millionen Kilometer. Der Wert im Juli ist fast 5 Millionen Kilometer höher als im Januar. Diese Änderung der Entfernung ist ein natürlicher Prozess, der mit der elliptischen Orbitbewegung im Weltraum zusammenhängt.

Erscheinungsbild und Dimensionen der Sonnenscheibe

Aufgrund der zunehmenden Entfernung erreicht die sichtbare Größe der Sonne am Himmelszelt ihren jährlichen Minimalwert. Berechnungen von Astronomen zufolge erscheint die Sonnenscheibe im Juli im Vergleich zum Januar im Durchmesser etwa 3 Prozent kleiner. Dieser Unterschied ist jedoch mit bloßem Auge fast nicht wahrnehmbar.

Dieser Unterschied kann nur durch den Vergleich von Fotografien sichtbar gemacht werden, die mit professionellen Teleskopen und Spezialgeräten aufgenommen wurden. Aufnahmen unter gleichen Bedingungen im Januar und Juli bestätigen die Änderung der visuellen Größe der Sonne. Auch Amateurastronomen in Usbekistan können dieses Ereignis beobachten, wobei die Sicherheitsmaßnahmen nicht vergessen werden dürfen.

Experten erinnern daran, dass bei der Beobachtung oder Fotografie der Sonne unbedingt spezielle Schutzfilter verwendet werden müssen. Der Blick in die Sonne mit ungeschützten Augen oder einem gewöhnlichen Fernglas kann zu schweren Verbrennungen der Netzhaut und zum vollständigen Verlust des Sehvermögens führen.

Zusammenhang zwischen Entfernung und Lufttemperatur

Es ist natürlich, dass sich viele fragen, warum die Lufttemperatur auf der Nordhalbkugel, einschließlich Usbekistan, nicht sinkt, wenn sich die Erde von der Sonne entfernt. Tatsächlich hängt der Wechsel der Jahreszeiten auf unserem Planeten nicht von der Entfernung zur Sonne ab, sondern vom Neigungswinkel der Erdachse zur Bahnebene.

Genau im Juli neigt sich der Nordpol der Erde der Sonne zu, was dazu führt, dass die Sonnenstrahlen steiler einfallen und die Tage länger sind. Deshalb herrscht bei uns trotz der maximalen Entfernung Sommer. Auf der Südhalbkugel hingegen herrscht zu dieser Zeit Winter.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Aphel-Ereignis ein Beweis für die komplexe und präzise berechnete Bewegung der Erde im Weltraum ist. Obwohl dieses Ereignis keinen signifikanten Einfluss auf das Klima hat, ist es für die Grundlagenforschung und die Weltraumnavigation von großer Bedeutung.