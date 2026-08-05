Microsoft erklärt, warum Windows 11 alte Designelemente beibehalten hat

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Microsoft erklärt, warum Windows 11 alte Designelemente beibehalten hat

In der Welt der modernen Technologie strebt jedes neue Betriebssystem danach, Nutzern die neuesten Lösungen für Benutzeroberflächen und ein ausgefeiltes Design zu bieten. Dennoch sorgt Windows 11, eine der beliebtesten Plattformen der Welt, immer wieder für Kritik, weil es auch Elemente aus dem späten 20. Jahrhundert und von vor zwei Jahrzehnten beibehält. In einem Interview mit Windows Central erläuterte Markus Ash, Microsofts Vizepräsident für Design und Forschung, die eigentlichen Gründe dafür ausführlich. Ixbt.com berichtet darüber.

Noch heute sind wichtige Bereiche von Windows 11, etwa die Systemsteuerung oder der Registrierungs-Editor, hinsichtlich ihrer Architektur und ihres Erscheinungsbilds stark veraltet. Nutzer und Experten kritisieren häufig die uneinheitliche Benutzeroberfläche. Laut dem Unternehmensvertreter geht es jedoch nicht nur um visuelles Design oder Ästhetik, sondern um grundlegende technische Faktoren.

Technische Kompatibilität und Sicherheit haben Priorität

Laut Markus Ash liegt der Hauptgrund für den Erhalt der alten Elemente in der Systemstabilität und der Kompatibilität von Anwendungen. Würde Microsoft alle alten Benutzeroberflächen über Nacht durch moderne ersetzen, könnte dies zu erheblichen Problemen für Millionen von Unternehmenskunden und ältere Software führen.

Insbesondere verschiedene Treiber und Spezialgeräte sind auf veraltete Funktionen angewiesen, weshalb das Unternehmen äußerst vorsichtig vorgehen muss. Würden alte Mechanismen entfernt, bevor der neue Bereich Einstellungen alle erforderlichen Funktionen vollständig abdeckt, könnte dies den Systembetrieb beeinträchtigen.

Pläne für künftige Änderungen

Dennoch beabsichtigt Microsoft nicht, alte Elemente vollständig aufzugeben, sondern setzt diesen Prozess schrittweise um. Sobald die erforderlichen Funktionen vollständig in den modernen Bereich Einstellungen übertragen wurden und kein Bedarf mehr an alten Funktionen besteht, wird das Unternehmen diese nach und nach zurückbauen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Microsoft die unterbrechungsfreie Fortführung der Arbeitsabläufe seiner Nutzer an erste Stelle setzt. Obwohl die uneinheitlichen Designelemente des Systems vielfach kritisiert werden, betrachtet das Unternehmen diesen Zustand als notwendigen Schritt, um den entscheidenden Vorteil des Betriebssystems zu bewahren: die flexible Kompatibilität mit selbst den ältesten Werkzeugen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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