Rio Ngumoha wird eine glanzvollere Karriere als Yan Diomande vorausgesagt

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Rio Ngumoha wird eine glanzvollere Karriere als Yan Diomande vorausgesagt

Liverpools junger Flügelspieler Rio Ngumoha soll eine erfolgreichere und glanzvollere Fußballkarriere als Yan Diomande erleben, der Berichten zufolge kurz vor einem Wechsel zu Real Madrid steht. Laut Goal.com hat der talentierte Engländer mit starken Leistungen und Rekorden bereits die Aufmerksamkeit von Experten auf sich gezogen. Goal.com berichtet darüber.

Ngumoha feierte in der vergangenen Saison wichtige Erfolge mit Liverpool. Unter anderem erzielte er bei seinem Premier-League-Debüt in der Nachspielzeit den Siegtreffer und wurde damit zum jüngsten Torschützen der Vereinsgeschichte. Etwas mehr als einen Monat später wurde er zum jüngsten Liverpool-Spieler, der in der Champions League zum Einsatz kam, und stellte damit einen weiteren Rekord auf.

Expertenmeinung und der Transfermarkt

Peterborough-United-Präsident Darragh MacIntyre äußerte sich bei talkSPORT und bewertete das Potenzial des jungen Spielers sehr hoch. Seiner Meinung nach wird Ngumoha in dieser Saison für eine echte Sensation sorgen und sogar zum besten jungen Spieler der Premier League gewählt werden. Außerdem hob er hervor, dass der Fußballer sowohl auf dem rechten als auch auf dem linken Flügel gleichermaßen stark spielen kann.

Unterdessen soll Real Madrid die Verhandlungen über die Verpflichtung des Angreifers Yan Diomande von RB Leipzig für 130 Millionen Euro abgeschlossen haben. Obwohl der Transfer als einer der spektakulärsten Deals des Sommer-Transferfensters erwartet wird, ist MacIntyre überzeugt, dass Rio Ngumoha in Zukunft noch größere Erfolge feiern kann.

Internationale Erfolge und Liverpools Pläne

Der talentierte Flügelspieler hat auch auf internationaler Ebene auf sich aufmerksam gemacht. Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel gab dem Youngster in einem Freundschaftsspiel gegen Neuseeland eine Chance. Dank seiner souveränen Leistung in der zweiten Halbzeit wurde Ngumoha zum Spieler des Spiels gewählt und vom bekannten Kommentator Adrian Durham als Englands bester rechter Flügelspieler bezeichnet.

Auf Vereinsebene versucht Liverpool, die durch den Abgang der Vereinslegende Mohamed Salah entstandene Lücke zu schließen. Nach Salahs Abschied verstärkten die Reds ihre Offensive mit Víctor Muñoz. Dennoch zeigt Rio Ngumoha, dass er die besten Chancen hat, sich einen festen Platz in der Startelf zu sichern.

Rio NgumohaLiverpoolReal MadridYan DiomandePremier League
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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