Das von Elon Musk geleitete Unternehmen SpaceX hat eine neue Phase der Infrastrukturmodernisierung am Starbase-Weltraumbahnhof in Texas begonnen. Derzeit bauen Spezialisten veraltete Teile des Mechazilla-Turms an der ersten Startrampe ab. Dieser Turm ist eine einzigartige Ingenieursleistung, die dazu dient, den Super Heavy Booster und das Starship-Raumschiff bei der Landung in der Luft aufzufangen. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut Ixbt.com wurde für diesen komplexen Prozess eine der leistungsstärksten Maschinen der Welt eingesetzt — der Raupenkran Liebherr LR11000. Dieser vom deutschen Konzern Liebherr hergestellte Kran hat eine Hubkapazität von bis zu 1000 Tonnen und ermöglicht den sicheren Austausch der riesigen Turmsegmente. Anstelle der veralteten Konstruktionen werden neue, standardisierte Elemente installiert.

Unifizierung und technologische Effizienz

Das Hauptziel dieser Änderungen besteht darin, alle Startrampen auf dem Starbase-Gelände auf einen einheitlichen Standard zu bringen. Neue Systeme, die bereits an der zweiten Rampe eingesetzt werden, werden nun auch an der ersten Rampe implementiert. Die Unifizierung der Ausrüstung vereinfacht den Wartungsprozess und erhöht die Flugzuverlässigkeit erheblich.

Derzeit beschränken sich die SpaceX-Spezialisten nicht nur auf Bauarbeiten. Parallel dazu werden Tests neuer Raumschiffe und Booster durchgeführt, Triebwerke installiert sowie Wasserkühlsysteme regelmäßig überprüft. All diese Maßnahmen zielen darauf ab, das Starship-Projekt schneller in die operative Phase zu überführen.

Revolutionäre Ziele beim Transport von Weltraumfracht

Elon Musk betonte, dass SpaceX zum absoluten Marktführer im Transport von Fracht in den Weltraum werden wird, sobald Starship voll einsatzfähig ist. Seinen Prognosen zufolge wird das Unternehmen in der Lage sein, 100-mal mehr Masse in die Umlaufbahn zu befördern als alle anderen Weltraumprovider weltweit zusammen.

Selbst wenn andere Unternehmen ihre Leistung verdreifachen würden, wird erwartet, dass der technologische Vorsprung von SpaceX bestehen bleibt. Solche Modernisierungsarbeiten bilden das Fundament für zukünftige Starship-Missionen nicht nur zum Mond, sondern auch zum Mars. Für Weltraumbegeisterte in Usbekistan sind diese Neuigkeiten ebenfalls wichtig, da der Erfolg von Starship direkten Einfluss auf das globale Satelliten-Internet (Starlink) und die Senkung der Kosten für die Weltraumforschung hat.