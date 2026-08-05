AnTuTu gibt die besten Android-Smartphones für Juli bekannt

Die beliebte AnTuTu-Plattform hat ihr Juli-Ranking der besten Android-Smartphones nach Nutzerzufriedenheit vorgestellt. Anders als herkömmliche Performance-Benchmarks basiert diese Liste nicht auf synthetischen Tests, sondern auf echten Bewertungen, die Gerätebesitzer über die App abgegeben haben. Sie spiegelt den chinesischen Markt und die Vorlieben lokaler Nutzer wider. Laut Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com erzielte das Redmi K90 Ultra Ende Juli mit 97,54 % positiven Bewertungen das beste Ergebnis. Obwohl das Gerät erst Ende Juni auf den Markt kam, stieg es schnell zum Spitzenreiter auf. Die Nutzer lobten das Verhältnis von Preis und Ausstattung.

Die Spitzenreiter und ihre Ausstattung

Das Smartphone ist mit einem Snapdragon 8 Elite Prozessor, einem aktiven Kühlsystem, einem 8550 mA·ch Akku und 100-Watt-Schnellladetechnik ausgestattet. Außerdem verfügt das Gerät über ein 6,83 Zoll großes Display mit einer Bildwiederholrate von 165 Hz. Als Nachteile nannten einige Nutzer das Lüftergeräusch und das hohe Gewicht.

Den zweiten Platz im Ranking belegte das Xiaomi 17 Max mit 97,5 % positiven Bewertungen. Das Modell bietet ein 6,9 Zoll großes 1,5K-Display, einen 8000 mA·ch Akku, 100-Watt-Laden per Kabel und 50-Watt-Laden kabellos sowie ein Dreifachkameramodul mit Leica-Optik: eine 200-MP-Hauptkamera, eine 50-MP-Periskopkamera und ein 50-MP-Ultraweitwinkelobjektiv.

Das Huawei Mate 70 Pro Premium Edition komplettierte die Top drei mit einem Ergebnis von 97,07 %. Trotz der vereinfachten Version des Kirin 9020 Prozessors bewerteten die Nutzer die Stabilität von HarmonyOS, die flüssige Benutzeroberfläche und die Fotoqualität sehr positiv.

Markttrends

Das Ranking basiert vollständig auf Nutzermeinungen und steht nicht mit synthetischen Tests in Verbindung.

Alle Modelle in den Top Ten wurden anhand von Daten aus dem chinesischen Markt ausgewählt.

Besonders interessant ist, dass Modelle der Marke Oppo genau die Hälfte der Geräte in den Top 10 ausmachen.

Experten zufolge wurden die Statistiken auf Grundlage der bis zum 31. Juli 2026 gesammelten Bewertungen erstellt. Sie zeigen, dass Käufer zunehmend auf das Verhältnis von Preis und Qualität achten.