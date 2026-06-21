Eine der lang erwarteten revolutionären Änderungen auf dem Smartphone-Markt rückt näher. Apple arbeitet an seinem ersten faltbaren Gerät — dem iPhone Ultra. Neue Informationen zum Aussehen und zu den technischen Aspekten dieses Geräts haben in der Technologiewelt für großes Aufsehen gesorgt. Laut ixbt.com hat der bekannte Insider Jon Prosser aktualisierte Render-Bilder des erwarteten Gadgets veröffentlicht. Ixbt.com berichtet .

Bemerkenswert ist, dass Jon Prosser, der diese Informationen verbreitet hat, derzeit in einem Rechtsstreit mit Apple steckt. Das Unternehmen wirft ihm vor, das Design des Betriebssystems iOS 26 vorzeitig offengelegt zu haben. Dennoch präsentierte der Insider basierend auf seinen Quellen die neuesten und genauesten Bilder des iPhone Ultra Designs. Im Vergleich zu früheren Konzeptzeichnungen sind in der neuen Variante mehrere konstruktive Änderungen sichtbar.

Designbesonderheiten und neue Tasten

Neuen Informationen zufolge sind die Elemente des iPhone Ultra Gehäuses ungewöhnlich angeordnet. Insbesondere wurde der USB-C Port auf die linke Seite des Geräts verschoben, während die Lautsprecheröffnungen in zwei Gruppen auf der rechten Seite platziert sind. Eine der interessantesten Neuerungen ist die Einführung einer separaten Taste zur Kamerasteuerung am Gehäuse. Dies ermöglicht den Nutzern einen bequemeren und schnelleren Fotografieprozess.

Auch die Dicke des Geräts wird die Nutzer überraschen. Prosser betont, dass im aufgeklappten Zustand jede Platte des iPhone Ultra nur 4,5 mm dick ist. Damit ist es dünner als das erwartete iPhone Air Modell. Zum Vergleich: Die Dicke des Hauptkonkurrenten Samsung Galaxy Z Fold7 soll etwa 4,2 mm betragen.

Kamera- und Displaytechnologie

Die Hauptkamera des iPhone Ultra wird voraussichtlich aus zwei Modulen bestehen — einem Haupt- und einem Ultraweitwinkelobjektiv. Es wird vermutet, dass der Designstil des Kamerablocks dem des iPhone Air Modells ähneln wird. Apple-Ingenieure haben es geschafft, die Falte in der Mitte — das größte Problem bei faltbaren Bildschirmen — fast vollständig zu eliminieren. Es heißt, dass eine Lösung gewählt wurde, die der im Oppo Find N6 Modell verwendeten Technologie ähnelt.

Wenn man bedenkt, dass Jon Prossers frühere Vorhersagen, einschließlich der Informationen zum Design des iPhone SE 2020, MacBook Pro 13 und iPhone 17 Pro, bestätigt wurden, kann man annehmen, dass auch diese Meldungen zum iPhone Ultra sehr nah an der Wahrheit liegen. Obwohl Apple offiziell noch nicht bestätigt hat, dass es an einem faltbaren Smartphone arbeitet, deuten die geleakten Informationen darauf hin, dass eine Präsentation kurz bevorsteht.

In Anbetracht der hohen Nachfrage nach Apple-Produkten auf dem usbekischen Markt wird das iPhone Ultra zweifellos eine führende Position im Premiumsegment des Landes einnehmen, falls es in den Verkauf kommt. Während Marken wie Samsung und Huawei das Segment der faltbaren Smartphones dominieren, wird der Markteintritt von Apple den Wettbewerb auf eine völlig neue Stufe heben.