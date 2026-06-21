Ein ungewöhnlicher Gerichtsprozess wegen Urheberrechtsverletzungen ist in Großbritannien zu Ende gegangen. Der 47-jährige Mark Kerns aus East Yorkshire wurde zu einer 26-monatigen Bewährungsstrafe verurteilt, weil er nicht autorisierte Mixe und Remixe bekannter Künstler auf CDs gebrannt und verkauft hatte. Dieser Fall wird als Wiederbelebung der "Old School"-Piraterie gesehen, die im Zeitalter des digitalen Streamings allmählich verschwindet. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Dem Gerichtsbeschluss zufolge entgeht Kerns einer tatsächlichen Haftstrafe, sofern er in den nächsten 18 Monaten keine weiteren Straftaten begeht. Als Teil seiner Strafe wurde er jedoch zu 250 Stunden gemeinnütziger Arbeit verpflichtet. Diese Maßnahme dient dem Schutz der Interessen der Urheberrechtsinhaber und der Verhinderung illegaler Gewinne.

Ein siebenjähriger Ermittlungs- und Untersuchungsprozess

Die Geschichte dieses Straffalls reicht mehrere Jahre zurück. Die Aktivitäten von Mark Kerns erregten erstmals 2018 die Aufmerksamkeit der Strafverfolgungsbehörden. 2019 begannen umfassende Ermittlungen, und 2022 wurde seine Wohnung durchsucht. Erst zwei Jahre später, nachdem der Angeklagte vor dem Gericht in Hull ein Geständnis abgelegt hatte, erreichte das Verfahren sein Ende.

Den Ermittlungsdaten zufolge erstellte der Mann Musiksammlungen mit Titeln bekannter Künstler und brachte diese auf CDs in den Handel. Dabei holte er weder die Erlaubnis der Musiker noch die der Plattenlabels ein. Lokale Behörden betonten, dass eine solche Tätigkeit bedeutet, vom geistigen Eigentum anderer zu profitieren, ohne die den Urhebern zustehenden Honorare zu zahlen.

Wie ixbt.com berichtet, wurden keine detaillierten Informationen über das Vertriebssystem der CDs veröffentlicht. Es ist bislang nicht geklärt, ob diese Produkte über das Internet verkauft oder auf lokalen Märkten vertrieben wurden. Dennoch gilt diese Form der Musikpiraterie heutzutage als Seltenheit.

Die Situation in Usbekistan und auf dem Weltmarkt

Heutzutage erwirtschaftet die globale Musikindustrie ihre Einnahmen hauptsächlich über Plattformen wie Spotify, Apple Music und YouTube. Auch in Usbekistan ist der Verkauf von CD- und DVD-Disks in den letzten Jahren drastisch zurückgegangen und wurde durch digitale Inhalte ersetzt. Dieser Fall in Großbritannien zeigt jedoch, dass die Frage des Schutzes geistigen Eigentums nach wie vor aktuell ist.

Experten sind der Meinung, dass solche Gerichtsverfahren nicht nur wegen des materiellen Schadens, sondern auch zur Förderung einer Urheberrechtskultur wichtig sind. Die unbefugte Vervielfältigung der Arbeit anderer zu kommerziellen Zwecken führt unabhängig vom technologischen Fortschritt zur rechtlichen Verantwortung.