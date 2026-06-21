SpaceX bereit, den Weltraum zu erobern: Bau des Gigabay-Komplexes steht kurz vor Abschluss

SpaceX unter der Leitung von Elon Musk hat einen wichtigen Meilenstein bei der Massenproduktion seines größten Projekts — der Starship-Raketen — erreicht. Der Hauptteil des Gigabay-Komplexes im Gebiet Roberts Road in Florida wurde fertiggestellt, und die Arbeiten zum Schließen des Dachs haben begonnen. Diese gewaltige Anlage wird als Zentrum für die Montage und Wartung von Raumschiffen dienen. Dies berichtet Ixbt.com Bericht gibt an.

Laut Julia Bergeron, einer Spezialistin für die Überwachung von SpaceX-Baustellen, wurden die Hauptkräne am Gigabay-Komplex in Florida entfernt, was darauf hindeutet, dass das Gebäudegehäuse vollständig fertiggestellt ist. Gleichzeitig wächst an der Starbase-Basis in Texas ein ähnliches Gigabay-Gebäude in rasantem Tempo. Derzeit hat die Anlage in Texas in der Höhe den benachbarten Megabay-Komplex erreicht.

Tausend Raketen pro Jahr: Musks gewaltige Pläne

Das Gigabay-Projekt ist nicht einfach nur ein weiterer Hangar. Laut Elon Musk wird diese Anlage in einigen Parametern zu einem der größten Gebäude der Welt werden. Ihr Hauptziel ist die Montage und Inbetriebnahme von bis zu 1.000 Starship-Schiffen pro Jahr. Eine solche Produktionskapazität soll die Pläne der Menschheit zur Kolonisierung des Mars und regelmäßigen Flügen zum Mond in die Realität umsetzen.

Der SpaceX-Chef erklärte in seinen Vorträgen, dass das Unternehmen, sobald das Starship-System mit voller Kapazität läuft, in der Lage sein wird, 100-mal mehr Nutzlast ins All zu befördern als alle anderen Anbieter zusammen. Selbst wenn die Konkurrenten ihr Tempo verdreifachen würden, würde SpaceX die absolute Führung in der Weltraumlogistik behalten.

Infrastrukturmodernisierung und neue Tests

Derzeit werden am Starbase-Kosmodrom nicht nur neue Gebäude errichtet, sondern auch bestehende Startrampen modernisiert. Insbesondere demontieren Spezialisten mithilfe eines riesigen Raupenkrans vom Typ Liebherr LR11000 alte Teile des Mechazilla-Turms. Dieser Turm ist ein einzigartiges System, das dazu dient, den Super Heavy Booster und das Starship-Schiff bei der Landung in der Luft „aufzufangen“.

Gleichzeitig werden in den Starfactory-Werken kontinuierlich neue Schiffe und Booster getestet, Triebwerke installiert und Wasserkühlsysteme überprüft. Im Laufe des Jahres 2025 hat SpaceX bereits fünf Testflüge des Starship-Systems erfolgreich durchgeführt.

Die Inbetriebnahme des Gigabay-Komplexes ist für SpaceX nicht nur ein technischer Erfolg, sondern läutet auch eine neue wirtschaftliche Ära ein. Die Fließbandproduktion von Raketen wird die Kosten für den Zugang zum Weltraum drastisch senken und den Start der nächsten Generation von Starlink-Satelliten in den Orbit beschleunigen.