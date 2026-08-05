Huawei stellt das neue MateBook Pro S vor

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Huawei stellt das neue MateBook Pro S vor

Der chinesische Technologiekonzern Huawei hat den ultraleichten und fortschrittlichen Laptop MateBook Pro S offiziell vorgestellt, der den Markt verändern könnte. Laut ixbt.com zieht das neue Gerät nicht nur durch sein rekordverdächtig geringes Gewicht, sondern auch durch seine modernen technologischen Lösungen Aufmerksamkeit auf sich und setzt neue Standards im Markt für mobile Computer. Laut Ixbt.com wird dies berichtet .

Der vorgestellte Laptop wiegt nur 798 Gramm, während sein Gehäuse 11,9 Millimeter dick ist. Diese Werte wurden durch den Einsatz einer speziellen Magnesium-Lithium-Legierung erreicht, ohne die Stabilität zu beeinträchtigen. Für die Kühlung wurde ein ultradünner Lüfter mit Schaufelblättern aus einer Aluminiumlegierung entwickelt, der an das ultrakompakte Gehäuse angepasst ist.

Display und Leistungsfähigkeit

Das Gerät verfügt über ein 14,2-Zoll-Touchscreen-pOLED-Display mit einer 3,1K-Auflösung, einer Bildwiederholrate von 120 Hz und einer Spitzenhelligkeit von bis zu 1600 Nits. Eine der Varianten verwendet erstmals in der Branche einen flexiblen OLED-Bildschirm mit einer speziellen Datenschutzfunktion, die das Ablesen der Bildschirminhalte aus seitlichen Blickwinkeln erschwert.

Als Basis des MateBook Pro S kommt der neue Kirin XE90 SoC-Prozessor zum Einsatz. Laut Huawei steigert seine Chiparchitektur die Single-Thread-Leistung um 23 Prozent, die Energieeffizienz um 25 Prozent und die Fähigkeiten neuronaler Netze um ganze 40 Prozent gegenüber der vorherigen Generation. Die maximale Nennleistung des Systems beträgt lediglich 20 Watt.

Akkulaufzeit und Preise

Der Laptop ist mit einem Akku mit einer Kapazität von 54 W·soat ausgestattet. Zum Lieferumfang gehört ein 66 vattlik USB-C-Ladegerät. Für den Anschluss externer Geräte stehen zwei USB-C-3.2-Gen-1-Anschlüsse mit Geschwindigkeiten von 5 Gbit/s zur Verfügung. Der Hersteller verspricht eine kontinuierliche Akkulaufzeit von bis zu 18 Stunden.

Das Gerät läuft mit dem Betriebssystem HarmonyOS und unterstützt die Technologien Ark Engine und Xiaoyi AI. Der Laptop-Verkauf hat in China bereits begonnen. Die Basisversion ist zu folgenden Preisen erhältlich:

  • Basisversion mit 16 GB RAM und 542 GB SSD-Speicher — 7999 Yuan (etwa 1182 US-Dollar);
  • Version mit 24 GB / 512 GB — 8999 Yuan (etwa 1329 US-Dollar);
  • Version mit 24 GB / 1 TB — 10 499 Yuan (etwa 1551 US-Dollar);
  • Topmodell Collector's Edition (32 GB / 1 TB) — 14 999 Yuan (etwa 2216 US-Dollar).

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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