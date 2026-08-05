Arsenal sollte Bruno Guimarães verpflichten – Mikael Silvestre

Arsenal verstärkt seine Bemühungen, den Kader vor der neuen Saison zu verbessern, und sucht nach einem neuen Mittelfeldspieler. Trainer Mikel Arteta ist auf dem Transfermarkt aktiv, um die Wettbewerbsfähigkeit der Mannschaft zu erhalten und den Titel in der Premier League zu verteidigen. Der Londoner Klub soll ein offizielles Angebot für Newcastles Mittelfeldspieler Bruno Guimarães abgegeben haben, doch der Versuch wurde abgelehnt. Das berichtet Goal.com berichtet .

In einem Interview mit Grosvenor Sport äußerte sich der ehemalige Verteidiger von Arsenal und Manchester United, Mikael Silvestre, zu dem möglichen Transfer. Seiner Ansicht nach wäre ein Wechsel des brasilianischen Mittelfeldspielers zum Londoner Klub die beste Entscheidung für alle Beteiligten. Silvestre betonte, dass die Verhandlungen zwischen den Vereinen trotz der Ablehnung des ersten Angebots durch Newcastle weitergehen würden und der Transfer gute Chancen auf einen Abschluss habe.

Bedeutung von Dynamik und Konkurrenz

Der ehemalige Fußballer lobte die Fähigkeiten von Bruno Guimarães und erklärte, dieser könne mehr Dynamik als die derzeit verfügbaren Optionen im Kader bieten. Dabei verglich er insbesondere die Spielweise von Martin Zubimendi und dem Brasilianer. Laut Silvestre agiert Guimarães auf dem Platz deutlich aktiver als Zubimendi, der in der vergangenen Saison in einigen Spielen auf der Bank saß.

"Es war ein merkwürdiges Gefühl, Martin Zubimendi in der vergangenen Saison auf der Bank zu sehen. Er hat gute Spiele gezeigt, aber es gab auch Rückschläge. Myles Lewis-Skelly hat gezeigt, dass er seinem Spiel eine weitere Ebene hinzufügen und mit seinen Läufen Linien durchbrechen kann. Zubimendi kann das nicht; er ist ein anderer Spielertyp", sagte Silvestre.

Bedeutung im Titelkampf

Silvestre ist der Meinung, dass Bruno Guimarães auf dem Platz aggressiver auftreten kann und diese Eigenschaft für Mikel Artetas Mannschaft entscheidend ist, um in den Wettbewerben erfolgreich zu sein. Um den Premier-League-Titel zu verteidigen und in der Champions League erfolgreich zu spielen, braucht es einen tiefen und qualitativ starken Kader.

"Bruno Guimarães kann beide Aufgaben erfüllen. Er ist etwas aggressiver als Zubimendi, und Spieler mit diesem Charakter werden für die Titelverteidigung gebraucht. Wenn man ein weiteres Champions-League-Finale erreichen und den Titel verteidigen will, braucht man genügend Qualität in der Breite", fügte der ehemalige Verteidiger hinzu.

Mikael Silvestre wies außerdem Vermutungen zurück, dass Manchester United in den Transfer einsteigen könnte. Seiner Aussage zufolge haben die Red Devils ihr Mittelfeld in den vergangenen Transferfenstern bereits ausreichend verstärkt und keinen Bedarf an weiteren Spielern für diese Position.