Zweite Stufe einer Falcon 9-Rakete prallte auf die Mondoberfläche

Die zweite Stufe der SpaceX-Rakete Falcon 9, die sich mehr als anderthalb Jahre lang unkontrolliert im All bewegt hatte, prallte auf die Mondoberfläche. Laut ixbt.com ereignete sich der Zusammenstoß am 5. August gegen Mittag Taschkenter Zeit und wurde als weiteres bedeutendes Ereignis zur Auswirkung von Weltraumschrott auf Himmelskörper registriert. Ixbt.com berichtet.

Die Raketenstufe war ursprünglich am 15. Januar 2025 ins All gestartet. Damals erfüllte sie erfolgreich eine Mission zur Beförderung der US-amerikanischen Raumsonde Blue Ghost Mission 1 und des japanischen Raumfahrzeugs Hakuto-R Resilience zum Mond. Nachdem sie die Nutzlast jedoch in die vorgesehene Umlaufbahn gebracht hatte, verfügte die Rakete nicht mehr über genügend Treibstoff für eine Rückkehr zur Erde oder einen kontrollierten Absturz aus der Umlaufbahn.

Eine unkontrollierte Reise durch das All und ihr Ende

Nachdem der Treibstoff vollständig aufgebraucht war, blieb die Oberstufe der Rakete im freien All und gelangte mit der Zeit auf eine Flugbahn, die die Mondumlaufbahn kreuzte. Nach Angaben der SpaceX-Vertreterin Julianna Shayman veränderte sich die weitere Flugbahn des Objekts unter dem Einfluss der Sonnenaktivität und der Gravitationskräfte im All allmählich. Experten betonen, dass eine Änderung seiner Flugbahn nach dem Aufbrauchen der Treibstoffreserven nicht mehr möglich war.

Berechnungen zufolge ereignete sich der Zusammenstoß im Gebiet des Einstein-Kraters am westlichen Rand der sichtbaren Mondseite. Die Aufprallgeschwindigkeit des fast vier Tonnen schweren Raketenfragments betrug etwa 8.700 Kilometer pro Stunde. Die durch die Kombination aus dieser enormen Geschwindigkeit und Masse freigesetzte Energie soll dem Explosionsäquivalent von etwa drei Tonnen TNT entsprochen haben.

Wissenschaftliche Bedeutung und künftige Forschungen

Ersten Einschätzungen zufolge entstand an der Aufprallstelle ein neuer künstlicher Krater mit einem Durchmesser von 27 Metern und einer Tiefe von bis zu sechs Metern. NASA -Experten betonten nachdrücklich, dass das Ereignis keine Gefahr für die Erde darstellte. Zugleich könnten der neue Krater und die durch den Einschlag ausgeworfenen Gesteinsbrocken für Wissenschaftler zu einzigartigem Forschungsmaterial werden.

Die Wissenschaft plant, die Überreste zu nutzen, um die Entstehungsprozesse der Mondoberfläche eingehender zu untersuchen. Die Daten könnten außerdem dabei helfen, potenzielle Risiken für geplante bemannte Weltraumexpeditionen und den Bau langfristiger Mondbasen frühzeitig zu bewerten.