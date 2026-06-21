Intel Raptor Lake Next: Neue Generation mobiler Prozessoren auf High-End-Modelle beschränkt

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Intel Raptor Lake Next: Neue Generation mobiler Prozessoren auf High-End-Modelle beschränkt

Intel aktualisiert weiterhin seine Prozessor-Line-up, doch es wurde bekannt, dass die kommende Raptor Lake Next Familie in einem geringeren Umfang als erwartet eingeführt wird. Jüngsten Informationen zufolge werden die mobilen Versionen dieser Generation nur als Hochleistungsmodelle der HX-Serie erscheinen. Dies deutet darauf hin, dass Intel diese Linie nicht für den Massenmarkt, sondern primär für Laptops für Gamer und professionelle Anwender ausrichtet. Dies berichtete Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Basierend auf Informationen des bekannten Insiders Jaykihn, wie ixbt.com berichtet, wird die Anzahl der Modelle in der neuen Linie sehr begrenzt sein. Insbesondere werden den Nutzern in der Core 7-Serie Konfigurationen mit 6+8 und 8+12 Kernen sowie Flaggschiff-Prozessoren mit 8+16 Kernen im leistungsstärksten Core 9-Segment angeboten. Dieser Ansatz entspricht der Strategie des Unternehmens, Ressourcen auf die anspruchsvollsten Segmente zu konzentrieren.

Technische Daten und Markterwartungen

Experten glauben, dass Raptor Lake Next nicht nur für mobile Geräte, sondern auch im Desktop-Segment für stationäre Computer mit ähnlichen Einschränkungen erscheinen könnte. Beispielsweise ist es sehr wahrscheinlich, dass die Arrow Lake Refresh-Serie ebenfalls auf High-End-Modelle mit offenem Multiplikator beschränkt sein wird. Dies könnte die Auswahlmöglichkeiten für Nutzer im Mittel- und unteren Segment etwas einschränken.

Einer der Hauptvorteile der neuen Prozessoren wird voraussichtlich ihre wirtschaftliche Attraktivität sein. Die Beibehaltung der LGA1700-Plattform ermöglicht es Intel, erschwingliche Lösungen für Nutzer anzubieten. Da diese Plattform nicht nur einen günstigeren Preis für die neue CPU ermöglicht, sondern auch die Nutzung des weit verbreiteten und günstigen DDR4 RAM anstelle des derzeit teuren DDR5-Speichers beibehält.

Auf dem Technologiemarkt in Usbekistan führen Intel-Produkte traditionell. Die Einführung der HX-Serie der Raptor Lake Next Generation könnte sich positiv auf die Preise von leistungsstarken Gaming-Laptops und Geräten für Grafikdesigner auf dem lokalen Markt auswirken. Die Unterstützung von DDR4-Speicher wird die Kosten für den Umstieg auf ein neues System erheblich senken.

Zur Information: Diese Neuheiten sollen 2025 in den Verkauf kommen. Jaykihn gilt als zuverlässige Quelle, die zuvor als einer der Ersten die Tests des Core Ultra 9 285K und die vollständige Beschreibung der Core Ultra 200S-Linie veröffentlicht hat. Intel-Fans können also im nächsten Jahr Geräte mit einem ausgewogenen Verhältnis von Leistung und Preis erwarten.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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