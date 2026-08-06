Ehemaliger Finanzchef tritt Travis Kalaniks Start-up Atoms bei

Gautam Gupta, der ehemalige Finanzchef von Uber, wurde zum Finanzchef (CFO) von Atoms ernannt, einem von Travis Kalanik gegründeten Start-up für Robotik und industrielle AI. Gautam Gupta gab die Ernennung laut ixbt.com auf seinen Social-Media-Seiten bekannt. Die Personalie erfolgte nur wenige Wochen, nachdem das Start-up eine umfangreiche Investition in Höhe von 1,7 Milliarden Dollar eingeworben hatte. TechCrunch.com berichtet .

Gautam Gupta war mehr als vier Jahre bei Uber tätig und kam im Juli 2017 zum Unternehmen – wenige Wochen nachdem Travis Kalanik als CEO zurückgetreten war. Bereits im Mai 2017 hatte er seine Absicht bekannt gegeben, das Unternehmen zu verlassen. Gupta hatte 2012 als Vizepräsident bei Goldman Sachs in Uber investiert und war 2013 zu dem Unternehmen gewechselt.

Er erklärte, Travis Kalanik sei der Hauptgrund für seinen Wechsel zu Uber gewesen. Gautam Gupta schrieb, die Verbindung aus Genialität und Entschlossenheit, die er in Kalanik gesehen habe, habe ihn dazu gebracht, nicht auf den Markt, sondern auf den Menschen selbst zu setzen. Für seine neue Position verlässt Gupta A*, die Venture-Capital-Firma, die er nach seiner Tätigkeit bei Opendoor im Jahr 2020 mitgegründet hatte. A* hatte die größte Investition in der Geschichte des Start-ups Atoms getätigt.

Das Uber-Team findet bei Atoms wieder zusammen

Die Ernennung von Gautam Gupta setzt den Trend fort, dass Travis Kalanik ehemalige Weggefährten bei Atoms erneut um sich versammelt. Anfang dieses Jahres übernahm Atoms das auf autonome Bergbau-Technik spezialisierte Start-up Pronto. Das Unternehmen wird von Anthony Levandowski geleitet, einem ehemaligen Ingenieur für selbstfahrende Autos bei Uber und Google. Laut LinkedIn arbeiten inzwischen auch zahlreiche weitere Topmanager, die mit Kalanik zusammengearbeitet haben, für Atoms.

Das früher als CloudKitchens bekannte Start-up hat kürzlich 1,7 Milliarden Dollar an Investitionen eingesammelt. Interessanterweise beteiligte sich auch Uber selbst als Investor an dieser Finanzierungsrunde – jenes Unternehmen, das Travis Kalanik 2017 nach verschiedenen Kontroversen und Beschwerden aus dem Unternehmen gedrängt hatte. Obwohl Uber nicht offengelegt hat, wie viel Geld es investierte, bestätigten The Information und TechCrunch, dass es sich um 100 Millionen Dollar handelte.

Kalaniks Pläne für die Zukunft

Als Travis Kalanik im vergangenen Monat die Finanzierungsrunde bekannt gab, betonte er, dass sie eine logische Fortsetzung der Ideen sei, die bei Uber und CloudKitchens begonnen hätten. Seinen Angaben zufolge will Atoms in den Bereichen Bergbau, Lebensmittel und Transport tätig werden. Kalanik betont weniger konkrete Projektdetails als vielmehr seine Absicht, den Widerstand der Natur gegen Veränderungen zu überwinden.

In einem Beitrag in den sozialen Medien schrieb Gautam Gupta, wenn Travis Kalanik nicht den Ridesharing-Markt gegründet hätte, hätte niemand sonst die Ausdauer besessen, derart scheinbar endlose Herausforderungen zu überwinden und von Grund auf einen neuen Markt im Wert von Hunderten Milliarden Dollar zu schaffen. Die Wiedervereinigung der ehemaligen Weggefährten bei Atoms dürfte somit den Weg für tiefgreifende Veränderungen in Industrie und Robotik ebnen.