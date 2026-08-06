Vinicius Junior steht kurz vor der Unterzeichnung eines neuen Vertrags mit Real Madrid

Der Angreifer von Real Madrid, Vinicius Junior, wird seine Karriere voraussichtlich in der spanischen Hauptstadt fortsetzen. Nach Informationen von Sky Sports News lehnte der Fußballer ein Angebot des FC Arsenal ab und steht nun kurz vor der Unterzeichnung eines neuen und lukrativen Vertrags mit den Königlichen. Goal.com berichtet darüber.

Die Verhandlungen nahmen in den vergangenen Tagen nach Treffen der Parteien in Madrid eine positive Wendung. Die Führung von Real Madrid bot dem Angreifer einen deutlich verbesserten neuen Vertrag mit einem angeblichen Jahresgehalt von 18,5 Millionen Pfund an.

Der aktuelle Vertrag sollte ursprünglich im Juni kommenden Jahres auslaufen. Erste Gespräche über eine Verlängerung hatten im Januar 2025 begonnen, doch seitdem war eine Einigung immer wieder auf sich warten lassen.

Arsenals Interesse und die Wende im Transfer

Der FC Arsenal zeigte großes Interesse an dem brasilianischen Angreifer und war bereit, dessen anfängliche finanziellen Forderungen zu erfüllen. Das Team von Mikel Arteta hatte offen erklärt, den Kader verstärken und auf dem Transfermarkt aktiv sein zu wollen. Das jüngste Angebot von Real Madrid änderte die Situation jedoch grundlegend.

Der renommierte Sportjournalist Fabrizio Romano bestätigte ebenfalls, dass in dieser Angelegenheit wichtige Fortschritte erzielt wurden. Seinen Angaben zufolge erzielten die Parteien nach einem persönlichen Treffen zwischen dem Spieler, Vertretern seiner Agentur Roc Nation und der Führung von Real Madrid eine grundsätzliche Einigung.

Rätselhafte Aktivitäten in den sozialen Medien

Während die Verhandlungen in eine entscheidende Phase eintraten, löste Vinicius Junior am Mittwochabend Spekulationen aus, indem er alle Bilder von seiner Instagram-Seite löschte. Die plötzliche Bereinigung des Accounts mit fast 64 Millionen Followern verstärkte die Berichte über einen möglichen Wechsel zum FC Arsenal.

Dennoch sieht der Cheftrainer des Vereins den Angreifer weiterhin als wichtigen Bestandteil seiner Pläne für die kommende Saison. Real Madrid wollte die Angelegenheit so schnell wie möglich klären, um zusätzliche Probleme im Sommer-Transferfenster zu vermeiden, und diese Bemühungen zeigen nun Wirkung.