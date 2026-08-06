Wie Lightspeed über Instagram eine Mitarbeiterin für den Venture-Fonds fand

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Wie Lightspeed über Instagram eine Mitarbeiterin für den Venture-Fonds fand

Zu Beginn dieses Jahres gab der renommierte Venture-Fonds Lightspeed bekannt, dass er Claire Zou, eine bekannte Content Creatorin und Investorin im Technologiebereich, in sein Team aufgenommen hatte. Die Ernennung erregte die Aufmerksamkeit der gesamten Technologiebranche, weil der Kontakt mit einer privaten Nachricht — einer Direct Message — auf Instagram begonnen hatte. Laut ixbt.com zeigte dieser ungewöhnliche Auswahlprozess die neue Medienstrategie und modernen Recruiting-Methoden des Unternehmens. TechCrunch.com berichtet .

Claire Zou hat mehr als 100.000 Follower auf TikTok und über 250.000 auf Instagram. Auf diesen Plattformen erklärt sie die wichtigsten Technologietrends des Tages auf einfache und verständliche Weise. Ihr zufolge möchten viele Menschen an den Technologien der Zukunft teilhaben und mehr darüber erfahren, doch die Fakten werden ihnen oft nicht verständlich genug vermittelt. Diese Lücke zu schließen, ist zu einer ihrer wichtigsten Aufgaben geworden.

Venture-Investitionen und die Welt der neuen Medien

Zou und Joosh Mashis, Direktor bei Lightspeed, sprachen in einem Wirtschafts- und Technologiepodcast über ihre wachsende Strategie für die Präsenz in sozialen Netzwerken. Venture-Fonds wenden sich heute von traditionellen Ansätzen ab und suchen den direkten Austausch mit ihrem Publikum. Mithilfe neuer Medien sollen nicht nur künftige Startup-Gründer gefunden werden. Auch die von Venture-Fonds unterstützten Unternehmen sollen dabei unterstützt werden, ihre Geschichten einem breiten Publikum zu vermitteln.

Joosh Mashis erklärte, dass der traditionelle Journalismus in den vergangenen Jahren aufgrund von Entlassungen in den Medien und der Konsolidierung der Branche zurückgegangen sei. Dadurch sei es für junge Startups schwieriger geworden, ihre Ideen und Finanzierungsgeschichte öffentlich darzustellen. Lightspeed versucht, dieses Problem zu lösen, indem der Fonds sein Mediennetzwerk ausbaut und neue Möglichkeiten schafft.

Der praktische Nutzen sozialer Netzwerke

Eine aktive Präsenz in sozialen Netzwerken ermöglicht es dem Fonds nicht nur, vielversprechende Gründer zu gewinnen, sondern auch in Echtzeit Feedback zu neuen Technologien und Investitionen zu erhalten. Zou beobachtete beispielsweise, dass Vertreter der Generation Z in ihren Videos eine kritischere Haltung gegenüber AI zeigten als traditionelle Sichtweisen, während Kreise im Silicon Valley bereit waren, in ein AI-Startup zu investieren.

Dieser offene und lebendige Austausch hilft dabei, zu verstehen, wie Menschen Technologien nutzen und welche Geschichten die größte Wirkung erzielen. Beide Seiten sehen derzeit die ersten positiven Ergebnisse dieser Medienstrategie. Künftig soll der Ansatz weiterentwickelt werden, um angehende Gründer über das Venture-Ökosystem zu informieren und neue Projekte in diesem Bereich umzusetzen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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