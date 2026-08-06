Meta stellt den KI-Agenten Muse Code für große Codebasen vor

Meta, das etwas hinter den führenden Unternehmen im Bereich künstliche Intelligenz zurückliegt, hat einen wichtigen Schritt zur Schließung dieser Lücke gemacht. Zu Beginn der Woche kündigte das Unternehmen einen terminalbasierten Coding-Agenten an, der Entwickler bei der Arbeit mit großen, komplexen Software-Codebasen unterstützen soll. Das derzeit im Betatest befindliche Tool kann zahlreiche Aufgaben der Softwareentwicklung automatisieren. Darüber berichtet Techcrunch.com .

Laut ixbt.com erklärte Meta-Chef Mark Zuckerberg auf seiner Social-Media-Seite, dass der Muse Code-Agent vollständige Aufgaben in großen Repositories ausführen kann. Das System kann insbesondere Änderungen planen, Code schreiben und die Ergebnisse selbstständig überprüfen.

Ein System parallel arbeitender Subagenten

Der mit einem einzigen Befehl installierbare Agent basiert auf dem zuvor von Meta vorgestellten Coding-Modell Muse Spark. Bei der Bearbeitung großer Projekte startet das System eigene Hilfs-Subagenten, die gleichzeitig parallel arbeiten.

Laut Mark Zuckerberg wird eine ausreichend große Aufgabe in Subagenten aufgeteilt, die parallel in getrennten isolierten Umgebungen arbeiten. Die Hauptkopie des Nutzers wird dabei nicht beeinträchtigt. Im Test konnte der Agent gleichzeitig sechs Spielfunktionen ohne Konflikte erstellen.

Wettbewerb im Markt und Preisvorteil

Mit diesem Schritt will Meta seine Position im Wettbewerb mit anderen KI-Tools wie Codex von OpenAI und Claude Code von Anthropic stärken und komfortabler gestalten. Mit der Neuentwicklung möchte das Unternehmen außerdem ein attraktiveres Ökosystem für Entwickler schaffen.

Alexander Wang, Leiter von Meta Superintelligence Labs, sagte in einem Interview mit dem Wall Street Journal, dass dies für viele Arbeitsabläufe und Anwendungsszenarien eine äußerst attraktive Option sein werde, insbesondere beim Preis. Das Unternehmen investiert in letzter Zeit massiv in künstliche Intelligenz.

Zur Erinnerung: Im Juni begann Meta, seine Möglichkeiten im Bereich künstliche Intelligenz nicht nur zur Unterstützung des Werbegeschäfts, sondern auch auf dem Unternehmensmarkt einzusetzen. Damals stellte das Unternehmen einen Agenten für Kundenservice und Support vor. Der aktuelle Muse Code-Agent ist eine logische Fortsetzung dieser Strategie.