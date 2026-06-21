Samsung beginnt Test der One UI 9 Oberfläche für mehrere Smartphones

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Samsung beginnt Test der One UI 9 Oberfläche für mehrere Smartphones

Der südkoreanische Technologiegigant Samsung arbeitet intensiv an der Aktualisierung seines Software-Ökosystems. Derzeit hat das Unternehmen begonnen, das auf Android 17 basierende One UI 9 Skin gleichzeitig auf mehreren beliebten Geräten zu testen, darunter Flaggschiff- und Mittelklassemodelle. Dieser Schritt zielt darauf ab, neue Funktionen schneller bereitzustellen und die Systemstabilität zu gewährleisten. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Bisher ist das One UI 9 Beta-Testprogramm offiziell nur für die Galaxy S26-Serie geöffnet, für die bereits die dritte Beta-Version veröffentlicht wurde. Laut ixbt.com arbeitet Samsung in seinen internen Laboren jedoch auch an neuer Firmware für Modelle wie Galaxy S25, Galaxy A16 5G, Galaxy A17 5G, Galaxy A34 und Galaxy A57. Bemerkenswert ist, dass auch das noch nicht offiziell angekündigte Galaxy S26 FE Modell auf dieser Liste steht.

Neue Firmware-Versionen und unterstützte Geräte

Aktuellen Daten zufolge bereiten Samsung-Spezialisten die Firmware-Versionen F966USQUACZF3 für das Galaxy Z Fold7, A566BXXUBDZFB für das Galaxy A56 und S911BXXUAGZF9 für die Galaxy S23-Serie vor. Dies bedeutet, dass Besitzer dieser Geräte in den kommenden Monaten mit einem signifikanten Systemupdate rechnen können. Dass Samsung neben den Flaggschiffen auch die Galaxy A-Serie der Mittelklasse beachtet, ist für viele Nutzer von großer Bedeutung, da diese Modelle sehr populär sind.

Zudem haben die One UI 9 Tests für die Flaggschiffe des letzten Jahres begonnen — Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra und das erschwingliche Flaggschiff Galaxy S24 FE. Für diese Modelle wird die Firmware-Serie S92xBXXUFEZF7 entwickelt. Da Samsung seine Software-Support-Richtlinie erweitert hat, werden auch ältere Modelle nicht von modernen Funktionen ausgeschlossen.

Zukünftige Pläne und Veröffentlichungsdatum

Gerüchten zufolge werden die ersten Geräte mit der One UI 9 Oberfläche die faltbaren Smartphones der nächsten Generation sein. Die Rede ist von den Modellen Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 und Galaxy Z Fold8 Ultra, die voraussichtlich beim Galaxy Unpacked Event am 22. Juli in London vorgestellt werden. Es wird erwartet, dass diese Smartphones direkt ab Werk mit der neuen Oberfläche ausgeliefert werden.

Es ist noch nicht klar, welches Modell nach der Galaxy S26-Serie als Erstes dem offenen Beta-Programm beitreten wird. Die Tatsache, dass Samsung interne Tests an mehr als zehn Geräten gleichzeitig durchführt, zeigt jedoch, dass das Unternehmen die Massenverteilung des Android 17 Updates ernsthaft vorbereitet.

Bei der One UI 9 Oberfläche wird der Schwerpunkt voraussichtlich auf der Erweiterung der AI-Funktionen (Galaxy AI), der Verfeinerung des visuellen Designs und der Steigerung der Energieeffizienz liegen. Samsung verspricht seinen Nutzern nicht nur neue Geräte, sondern auch ein perfektes Software-Erlebnis.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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