Revolution im Seetransport: BeHydro präsentiert Wasserstoffmotor mit 3630 PS

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Revolution im Seetransport: BeHydro präsentiert Wasserstoffmotor mit 3630 PS

Ein riesiger Schritt ist auf dem Weg zum Übergang zu umweltfreundlichen Technologien im Schiffbau und im Schwermaschinenbau gemacht worden. Ein von BeHydro entwickelter neuer Schiffsmotor, der ausschließlich mit Wasserstoff betrieben wird, hat das Type Approval-Zertifikat der internationalen Klassifikationsgesellschaft Lloyd’s Register erhalten. Diese Entdeckung wird als einer der wichtigsten Erfolge auf dem Weg zur Kohlenstoffneutralität im Transportsektor gewertet. Wie Ixbt.com berichtet, ist dies ein Meilenstein.

Das Hauptmerkmal dieses Geräts ist, dass es Wasserstoff als einzige Energiequelle nutzt. Im Gegensatz zu vielen Hybridsystemen benötigt der BeHydro-Motor keinen Diesel oder andere fossile Brennstoffe für die Zündung. Dies ermöglicht eine erhebliche Vereinfachung der Schiffskonstruktion und eine Reduzierung der Anzahl der bordeigenen Hilfssysteme.

Technische Daten und Leistung

Laut ixbt.com verfügt die zertifizierte Motorenserie über eine Leistung von 900 bis 2670 kW (ca. 1224 bis 3630 PS). Diese Werte ermöglichen den Einsatz des Geräts nicht nur als Hauptantrieb für Schiffe, sondern auch als Antrieb für große Stromgeneratoren. Der Erfolg des Projekts wurde durch die vollständige Erfüllung strenger internationaler Anforderungen an Sicherheit und Zuverlässigkeit bestätigt.

Aus ökologischer Sicht ist diese Technologie beispiellos. Während des Betriebs stößt der Motor kein Kohlendioxid (CO2), Stickoxide (NOx), Schwefeloxide (SOx) oder Rußpartikel in die Atmosphäre aus. Die Emissionen bestehen nur aus Wasserdampf und sauberer Luft, was für den Erhalt des marinen Ökosystems von entscheidender Bedeutung ist.

Nachhaltige Produktion ohne seltene Materialien

Ein weiterer bemerkenswerter Aspekt ist, dass bei der Herstellung des Motors keine Materialien verwendet wurden, die heute knapp und teuer sind — wie Lithium, Kobalt, Platin und Seltenerdmetalle. Dies hilft, die Produktionskosten zu kontrollieren und geopolitische Risiken in der Rohstofflieferkette zu vermeiden.

Die Entwickler betonen, dass BeHydro-Motoren auch gegenüber geringen Verunreinigungen im Wasserstoff resistent sind und keine extrem hohe Reinheit erfordern. Dies vereinfacht den Kraftstoffversorgungsprozess. Das Anwendungsgebiet des Geräts beschränkt sich nicht nur auf den Schiffbau:

  • Schienentransport (Lokomotiven);
  • Stationäre Energiesysteme;
  • Autonome Stromversorgung von Industrieunternehmen;
  • Große Frachtschiffe und Fähren.
Für Länder wie Usbekistan, die sich auf erneuerbare Energiequellen konzentrieren, könnten solche Technologien in Zukunft von Interesse sein, insbesondere bei der Modernisierung des Schienengüterverkehrs und der Industrieenergie. Das BeHydro-Projekt beweist in der Praxis, dass die Umstellung der Schwerindustrie auf vollständig "grüne" Energie möglich ist.

WasserstoffTechnologieÖkologieBeHydroSchiffbau
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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