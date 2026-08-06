HP, Asus und Acer beginnen mit der Nutzung von CXMT-Speicher

Angesichts eines gravierenden DRAM-Mangels auf dem globalen Computermarkt haben führende Hersteller wie HP, Asus und Acer begonnen, Speicher des chinesischen Unternehmens CXMT in ihren Laptops einzusetzen. Laut Nikkei Asia handelt es sich derzeit um eine begrenzte Zahl von Geräten für Regionen außerhalb des US-Marktes. Ixbt.com berichtet .

Berichten zufolge haben viele große PC-Hersteller kürzlich die Kompatibilität von Chips der ChangXin Memory Technologies (CXMT) erfolgreich geprüft und begonnen, sie in ihren Geräten einzusetzen. Die Produkte des chinesischen Herstellers werden derzeit jedoch nur in einer begrenzten Zahl von Laptop-Serien und in minimalen Mengen verwendet.

Vorsicht in der Branche und geopolitische Faktoren

Die Marktteilnehmer agieren aufgrund politischer und marktbedingter Faktoren äußerst vorsichtig. Insbesondere steht CXMT im Fokus der US-Behörden. Während das Pentagon auf Verbindungen des Unternehmens zum chinesischen militärisch-industriellen Komplex hingewiesen hat, setzen sich US-Abgeordnete für seine Aufnahme in eine schwarze Liste ein.

Darüber hinaus befürchten globale Marken eine Verschlechterung der Beziehungen zu traditionellen Zulieferern wie Samsung Electronics, SK hynix und Micron, die den größten Teil des DRAM-Marktes kontrollieren. Acer bestätigte, mit mehreren globalen Zulieferern zusammenzuarbeiten, um Schwankungen bei den Komponentenpreisen zu steuern und die Stabilität der Lieferketten zu verbessern. Konkrete Speicherhersteller nannte das Unternehmen jedoch nicht.

Marktlage und Einfluss der künstlichen Intelligenz

Der stark gestiegene Bedarf an AI-Infrastruktur hat weltweit zu einem Speichermangel geführt. Das dadurch begrenzte Angebot ließ die Preise stark steigen. Insbesondere haben sich die Preise für RAM zum Selbstbau von PCs im vergangenen Jahr um mehr als 400 Prozent erhöht, was sich erheblich auf die Kosten von Gaming-PCs auswirkte.

Gleichzeitig weisen Quellen von Nikkei darauf hin, dass CXMT-Speicher nicht unbedingt günstiger als Produkte von Samsung ist. Sein Einsatz könnte in erster Linie mit dem Bedarf zusammenhängen, zusätzliche Speicherkapazitäten zuverlässig zu sichern, und weniger mit einer Kostensenkung.

Der PC-Baumarkt und die Perspektiven von CXMT

Der Markteintritt eines neuen Akteurs dürfte den allgemeinen Druck teilweise mindern. So haben unter anderem Unternehmen wie der Motherboard-Hersteller Gigabyte die Unterstützung von CXMT-Speicher angekündigt. Das Unternehmen konnte den Kurs seiner Aktien an der Shanghaier Börse um 466 Prozent steigern und richtet seine wichtigsten Investitionen auf den Ausbau der herkömmlichen DRAM-Produktion statt auf HBM-Speicher.