Klaviyo übernimmt KI-Startup Agency

Die börsennotierte Klaviyo-Plattform, die auf die Automatisierung von E-Commerce-Marketing spezialisiert ist, hat das von Elias Torres gegründete Startup Agency übernommen, um Technologien für künstliche Intelligenz weiterzuentwickeln. Nach Angaben von TechCrunch ist die Übernahme auch deshalb bemerkenswert, weil sie die beruflichen Wege zweier führender Technologiepersönlichkeiten nach vielen Jahren wieder zusammenführt. Techcrunch.com berichtet .

Die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden nicht offengelegt. Berichten zufolge konnte das 2023 gegründete Unternehmen Agency innerhalb kurzer Zeit insgesamt 32 Millionen US-Dollar von großen Venture-Capital-Fonds wie Sequoia, Menlo Ventures und Felicis einwerben.

Personalwechsel und KI-Funktionen

Eine der wichtigsten Bedingungen der Übernahme ist, dass Elias Torres die Position des Chief Product Officer (CPO) bei Klaviyo übernimmt. Gemeinsam mit seinem 25-köpfigen Team wird er innerhalb von Klaviyo an der Weiterentwicklung der KI-Agenten arbeiten.

Derzeit konzentriert sich das Unternehmen auf zwei zentrale KI-Produkte:

Composer — ein Tool zur automatisierten Erstellung von Marketingkampagnen

Customer Agent — ein System zur Verwaltung des Supports nach dem Kauf, einschließlich Produktrückgaben und Sendungsverfolgung

Klaviyo-Mitgründer und CEO Andrew Bialecki erklärte, dass diese Technologien den mehr als 200.000 Unternehmen zur Verfügung gestellt werden sollen, die die Plattform nutzen. In den kommenden Jahren soll diese Zahl auf Millionen steigen.

Eine Partnerschaft nach vielen Jahren

Für Elias Torres hat die Vereinbarung eine besondere symbolische Bedeutung in seiner beruflichen Laufbahn. Der erfahrene Unternehmer gründete zuvor erfolgreiche Projekte wie Performable, das 2011 von HubSpot übernommen wurde, sowie Drift, das 2021 für 1,2 Milliarden US-Dollar an Vista Equity verkauft wurde.

Bemerkenswert ist, dass Torres Andrew Bialecki 2010, während der Performable-Zeit, als einen seiner ersten Ingenieure einstellte, nachdem dieser gerade die Harvard University abgeschlossen hatte. Torres brachte ihm die Dynamik von Startups in der Frühphase bei. Als Bialecki 2015 die erste externe Finanzierung für Klaviyo einwarb, lud er Torres seinerseits als Angel-Investor in diese Seed-Runde ein.

Klaviyo ging im September 2023 mit einer Bewertung von 9,2 Milliarden US-Dollar an die Börse. Obwohl die Klaviyo-Aktie wie die Aktien anderer SaaS-Unternehmen Marktschwankungen erlebt hat, sind die Führungskräfte überzeugt, dass der Besitz langjähriger Kundendaten der Plattform einen großen Vorteil gegenüber Wettbewerbern wie Decagon und Sierra verschafft.