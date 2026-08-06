Moove beschafft 250 Millionen US-Dollar für den Ausbau der Robotaxi-Infrastruktur

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Moove beschafft 250 Millionen US-Dollar für den Ausbau der Robotaxi-Infrastruktur

Moove, das im Bereich der Fahrzeugfinanzierung begann und später in Afrika und anderen Regionen auf Personenbeförderungsdienste expandierte, hat in seiner jüngsten Finanzierungsrunde 250 Millionen US-Dollar aufgenommen. Laut TechCrunch wird das Unternehmen dadurch mit 2,1 Milliarden US-Dollar bewertet, was seine Position auf dem Markt für autonome Fahrzeuge stärken soll. Techcrunch.com berichtet .

Das 2020 in Nigeria gegründete und heute in Dubai ansässige Unternehmen schloss seine jüngste Finanzierungsrunde der Serie C unter der Führung der Mubadala Investment Company ab. Woven Capital und Ion Pacific beteiligten sich ebenfalls als Co-Leads. Moove besitzt und betreibt derzeit eine Flotte von 42.000 Fahrzeugen in 14 Ländern und unterstützt weiterhin Fahrer der Gig-Economy finanziell beim Fahrzeugkauf.

Ein neuer Schritt auf dem Markt für autonome Fahrzeuge

Laut Mitgründer und CEO Ladi Delano begann der Einstieg in den Bereich autonomer Fahrzeuge Anfang 2023. Damals wurden die vier wichtigsten Gruppen des Ökosystems untersucht: Softwareentwickler, Automobilhersteller, Online-Marktplätze wie Uber und Verbraucher. Dabei stellte sich heraus, dass keine dieser Gruppen die Fahrzeuge direkt besitzen wollte.

„In einer solchen Welt: Wem gehört das Auto? Wer betreibt es? Wer kümmert sich um Wartung, Inspektionen, Reinigung und verlorene Gegenstände?“ fragt Delano. Bei der Suche nach Antworten auf diese Fragen erkannte Moove, dass das Unternehmen seine umfassende Erfahrung in der Verwaltung und Finanzierung großer Flotten auf die Welt der autonomen Fahrzeuge übertragen kann.

Strategische Partnerschaft mit Waymo

Unternehmensvertreter erklären, dass Moove seit 2023 Gespräche mit allen führenden Entwicklern autonomer Fahrzeuge geführt habe und schließlich die erste Partnerschaft mit Waymo eingegangen sei. Heute fungiert Moove in Phoenix, Miami, Las Vegas und künftig auch in London als Flottenbetreiber für Waymo.

Obwohl Moove diese Fahrzeuge derzeit nicht direkt besitzt, plant das Unternehmen, künftig mithilfe von Fremdfinanzierung Robotaxis zu kaufen. Außerdem soll Moove bereits Robotaxis eines anderen Herstellers autonomer Fahrzeuge besitzen; der Name des Partners wurde jedoch nicht genannt.

Zukunftspläne und neue Arbeitsplätze

Die neu aufgenommenen 250 Millionen US-Dollar sollen hauptsächlich in den Ausbau des Geschäfts mit dem Management autonomer Fahrzeugflotten fließen. Im Rahmen dessen sollen rund 350 neue Fachkräfte eingestellt werden. Außerdem soll das traditionelle Mobilitätsgeschäft in diesem Jahr die vollständige Rentabilität erreichen.

Ein Teil der Mittel wird für den Bau automatisierter Depots verwendet, die als „Nests“ bezeichnet werden. Diese rund um die Uhr betriebenen Zentren sollen das Laden, die Wartung und die Reinigung der Fahrzeuge mithilfe von Robotik vollständig automatisieren. Die langfristige Vision des Unternehmens besteht darin, Hunderttausende Robotaxis zu besitzen und zu betreiben.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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