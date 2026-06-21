Polymarket, ein führender Akteur im Bereich der Prognosemärkte, wird beschuldigt, zweifelhafte Marketingmethoden angewandt zu haben, um seinen Ruf zu steigern und Nutzer zu gewinnen. Laut einer Untersuchung des Wall Street Journal zahlte das Unternehmen an Content-Ersteller für die Verbreitung von Videos, die gefälschte Gewinne und hohe Einsätze zeigten. Dieser Vorfall hat die Fragen der Transparenz und Ethik auf digitalen Finanzmärkten erneut in den Fokus gerückt. Dies berichtet Techcrunch.com Bericht meldet.

Analysten der Publikation untersuchten über 1.100 Videos im Zusammenhang mit Polymarket sowie Anweisungen, die das Unternehmen an Blogger gesendet hatte. Es stellte sich heraus, dass in vielen Videos Demo-Seiten verwendet wurden, die „fast perfekte Kopien“ der Plattform waren. Die in diesen Kopien dargestellten Handelspraktiken und großen Gewinne existierten in Wirklichkeit nicht, dienten jedoch dazu, beim Zuschauer den Eindruck von realen Einkünften zu erwecken.

Die Untersuchung stellt fest, dass diese Inhalte mithilfe einer speziellen „Social-Media-Armee“, die von einem Marketing-Auftragnehmer gesteuert wurde, künstlich popularisiert wurden. Vor allem verlangte Polymarket von den Bloggern, nicht offenzulegen, dass es sich bei diesen Videos um Werbung handelt und dass sie vom Unternehmen bezahlt wurden. Erst als Journalisten mit Fragen an sie herantraten, waren einige Autoren gezwungen, den Vermerk „Polymarket-Partner“ in ihren Profilen hinzuzufügen.

Marketingstrategie und Nutzervertrauen

Razeen Khan, ein Student und Content-Ersteller, der bis März dieses Jahres mit Polymarket zusammenarbeitete, verglich die Situation mit Fast-Food-Werbung. Seiner Meinung nach wurden die Prozesse auf der Plattform einfach attraktiver dargestellt, so wie Burger in Werbespots schöner aussehen als im echten Leben. Experten betonen jedoch, dass ein solcher Ansatz in Finanz- und Wettmärkten als Irreführung der Verbraucher gewertet wird.

Während das Interesse an Kryptowährungen und Prognosemärkten auch unter usbekischen Nutzern wächst, unterstreichen solche globalen Konflikte die Bedeutung der digitalen Kompetenz. Es sollte nicht vergessen werden, dass hinter Videos, die „schnelles Geld“ in sozialen Netzwerken versprechen, oft große Marketingkampagnen stehen. Obwohl Plattformen wie Polymarket in den USA unter strenger Kontrolle stehen, bleibt ihr Einfluss auf das globale Publikum erheblich.

Die Geschäftsführung von Polymarket hat nun eine offizielle Stellungnahme zu diesem Vorfall abgegeben und erklärt, dass das Unternehmen „für die Aufrechterhaltung klarer, fairer und transparenter Märkte eintritt“. Zudem plant das Unternehmen, alle Werbeinhalte erneut zu prüfen und zu auditieren. Dieser Vorfall könnte dazu führen, dass Regulierungsbehörden neue Einschränkungen für Prognosemärkte und Krypto-Projekte einführen.