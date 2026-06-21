KI-Boom könnte Inflation in Südkorea beschleunigen

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KI-Boom könnte Inflation in Südkorea beschleunigen

Die Bank of Korea hat gewarnt, dass die massiven Boni, die die Technologiegiganten des Landes — Samsung Electronics und SK hynix — an ihre Mitarbeiter zahlen, ein Risiko für die Preisstabilität in der nationalen Wirtschaft darstellen. Laut Bericht der Regulierungsbehörde könnten diese Zahlungen, die durch die beispiellose Nachfrage im Bereich der künstlichen Intelligenz (AI) ausgelöst wurden, eine Kettenreaktion auslösen, die zu ungerechtfertigten Lohnsteigerungen und einer beschleunigten Inflation im ganzen Land führt. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Nach Daten der Zentralbank stiegen die Sonderzahlungen im IT-Sektor im ersten Quartal dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 60,6 %. Zum Vergleich: In anderen Wirtschaftszweigen liegt dieser Wert bei nur 2,1 %. Diese große Differenz beunruhigt die Geldpolitiker ernsthaft, da die hohen Einkommen direkte Auswirkungen auf die Preise im Konsummarkt haben.

Der Effekt des "Superzyklus" auf dem Halbleitermarkt

Als Haupttreiber dieses finanziellen Wachstums gilt der Boom auf dem Markt für High-Bandwidth Memory (HBM) Chips, die für AI-Systeme unerlässlich sind. Laut ixbt.com hat die globale Nachfrage nach DRAM- und NAND-Chips Samsung und SK hynix Rekordgewinne beschert. Infolgedessen haben die Unternehmen ihre Gewinnbeteiligungssysteme für Mitarbeiter auf eine neue Stufe gehoben.

Derzeit leitet SK hynix fast 10 % seines Betriebsergebnisses in Mitarbeiteranreize. Samsung hat sich unter Druck der Gewerkschaften entschieden, 10,5 % des Gewinns der Halbleitersparte als Boni bereitzustellen. Diese Zahlen haben das Jahreseinkommen einfacher Arbeiter auf ein unvorstellbares Niveau gehoben.

Beispielsweise kann ein Ingenieur in der Samsung Foundry-Abteilung mit einem Grundgehalt von etwa 52.400 $ inklusive zusätzlicher Boni bis zu 410.000 $ verdienen. Bei SK hynix wird prognostiziert, dass die Zahlungen bei einem erfolgreichen Geschäftsjahresabschluss 700.000 bis 900.000 $ erreichen könnten. Solche "punktuellen Ultra-Hocheinkommen" führen nach etwa fünf Monaten zu einem Anstieg der Verbraucherpreise um 0,05 Prozentpunkte.

Soziale und wirtschaftliche Folgen

Der Gouverneur der Bank of Korea, Rhee Chang-yong, warnte, dass der Inflationsdruck in der zweiten Jahreshälfte zunehmen und sich der 3 %-Marke nähern könnte. Die Bank hält den Leitzins derzeit bei 2,50 %, doch das enorme Gewicht des Tech-Sektors in der Wirtschaft erschwert die Situation. Die Auswirkungen der Boni sind bereits in anderen Bereichen spürbar:

  • Gewerkschaften in anderen Branchen fordern eine Erhöhung des Mindestlohns und führen die Rekordboni als Beispiel an;
  • In der Provinz Gyeonggi, in der sich die Werke von Samsung und SK hynix befinden, sind der Verkauf von Luxusgütern und die allgemeinen Konsumausgaben sprunghaft angestiegen;
  • Es besteht die Gefahr eines Brain-Drains auf dem Arbeitsmarkt, bei dem Fachkräfte ausschließlich zu hochbezahlten Tech-Unternehmen abwandern.
Da südkoreanische Technologien und Haushaltsgeräte auch auf dem Markt in Usbekistan weit verbreitet sind, könnten wirtschaftliche Veränderungen und steigende Produktionskosten in diesem Land langfristig indirekt auch die Preise der exportierten Produkte beeinflussen. Derzeit versucht die südkoreanische Regierung, ein Gleichgewicht zwischen dem durch AI geschaffenen Wohlstand und der wirtschaftlichen Stabilität zu wahren.

SamsungSK hynixInflationAISüdkorea
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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