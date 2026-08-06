Xiaomi präsentiert neuen elektrischen Mijia-Rasierer

Die Marke Xiaomi hat eine Sonderversion ihres beliebten elektrischen Mijia-Rasierers auf dem chinesischen Markt eingeführt. Das Gerät mit der Katalognummer QDL12 zeichnet sich durch seine attraktive violette Farbe namens Nebula Purple und die geschenktaugliche Verpackung aus. Laut ixbt.com wird das neue Produkt für 349 Yuan beziehungsweise etwa 50 US-Dollar angeboten. Darüber berichtet Ixbt.com berichtet .

Das Sonderpaket umfasst neben dem modernen elektrischen Rasierer selbst auch ein spezielles Markenetui zur praktischen Aufbewahrung und zum Transport. Das bietet zusätzlichen Komfort für alle, die das Gerät verschenken möchten.

Technische Eigenschaften und Leistung

Auch die technischen Eigenschaften des Geräts sind auf einem hohen Niveau und gewährleisten eine starke Leistung im täglichen Gebrauch. Der Rasierer ist mit drei unabhängigen Klingensystemen und einer Doppelring-Scherfolie ausgestattet, die eine schnelle und gründliche Rasur ermöglichen.

Nach Angaben des Herstellers verwendet das Gerät eine komplex geformte Scherfolie, die mithilfe von MIM, einer Metallpulver-Spritzgusstechnologie, hergestellt wird. Diese Lösung reduziert die Zahl der beim Rasieren stehen gebliebenen Haare deutlich und verringert das Risiko, Haut einzuklemmen.

Schutz und Akkulaufzeit

Ein weiterer wichtiger Vorteil des Geräts ist sein Wasserschutzsystem. Der IPX7-Standard ermöglicht es, den Rasierer direkt unter fließendem Wasser abzuspülen und zu reinigen, was die Einhaltung der Hygiene erleichtert.

Der integrierte Hochgeschwindigkeitsmotor des Rasierers kann bis zu 5 Millionen Bewegungen pro Minute ausführen. Die Stromversorgung ermöglicht je nach Intensitätsstufe außerdem einen autonomen Betrieb von bis zu 90 Tagen ohne Aufladen.