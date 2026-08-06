Vinicius Junior Löscht Sein Instagram-Profil und Schürt Transfergerüchte

Real-Madrid-Angreifer Vinicius Junior hat überraschend sämtliche Inhalte von seiner Social-Media-Seite gelöscht und damit in der Fußballwelt für hitzige Diskussionen gesorgt. Wie die Daily Mail berichtet, hat dieser Schritt die Transfergerüchte weiter angeheizt, obwohl der spanische Klub dem Spieler einen lukrativen neuen Vertrag mit einem Jahresgehalt von 18,5 Millionen Pfund angeboten hat. Goal.com berichtet .

Auf der Seite, die derzeit knapp 64 Millionen Follower hat, sind keine Fotos, keine Biografie und kein Profilbild mehr zu sehen. Sämtliche Bilder des Spielers aus Training und Spielen wurden vollständig entfernt. In der modernen Sportwelt deuten solch drastische Schritte häufig auf Unzufriedenheit eines Spielers mit seiner aktuellen Situation im Klub oder auf den Wunsch hin, die Tür für Veränderungen zu öffnen.

Arsenals Interesse und Mikel Artetas Pläne

Arsenal , der amtierende englische Premier-League-Meister, beobachtet die Situation aufmerksam. Der Londoner Klub ist auf dem Transfermarkt aktiv, um den Kader zu verstärken und den Konkurrenzkampf zu erhöhen. Arsenal hat Christos Tzolis bereits für 34 Millionen Pfund verpflichtet.

Nach einem Testspiel gegen Girona sprach Cheftrainer Mikel Arteta über die Pläne des Klubs für das Transferfenster. Seinen Worten zufolge will die Mannschaft neue Spieler holen, um ihr aktuelles Niveau zu halten und sich weiterzuentwickeln. Die Arsenal-Führung ist bereit, jede mögliche Unterbrechung der Verhandlungen zwischen Real Madrid und Vinicius zu nutzen.

Real Madrid und Mourinhos Position

Obwohl die Aktivitäten des Spielers in den sozialen Medien für Unruhe gesorgt haben, bleibt die Führung von Real Madrid optimistisch, ihn halten zu können. Die Verhandlungen über eine Verlängerung seines Vertrags, der im kommenden Juni ausläuft, laufen bereits seit Januar dieses Jahres. Obwohl die Mannschaft in der vergangenen Saison ohne große Titel blieb, unternimmt der Klub alle Anstrengungen, um seinen Anführer nicht ablösefrei zu verlieren.

Jose Mourinho, der zum zweiten Mal als Cheftrainer des Klubs eingesetzt wurde, sieht Vinicius ebenfalls als wichtigen Bestandteil des Kaderumbaus für die kommende Saison. Dennoch stieß der Spieler am Montag zum Saisonvorbereitungscamp des Hauptstadtklubs, absolvierte die medizinische Untersuchung und nahm das Training auf. Experten verfolgen aufmerksam, wie die Situation ausgehen wird.