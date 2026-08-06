Googles führende KI-Forscher gründen ihr eigenes Startup

Einer der einflussreichsten Experten für künstliche Intelligenz und einer der dienstältesten Führungskräfte von Google, Jeff Dean, verlässt den Suchgiganten und gründet sein eigenes Startup. Laut ixbt.com schließen sich dem Projekt weitere führende Forscher des Unternehmens an. Dieser Personalwechsel dürfte ein wichtiger Wendepunkt für die Zukunft des KI-Marktes und der wissenschaftlichen Forschung werden. Techcrunch.com berichtet .

Gemeinsam mit Jeff Dean verlassen mehrere bekannte Spezialisten Google. Dazu gehören der Chief Engineer und Senior Fellow des Unternehmens, Sanjay Ghemawat, der Mitbegründer von Google Brain und führende Forscher Quoc Le sowie der leitende Wissenschaftler von Google DeepMind, Oriol Vinyals. Berichten zufolge wird Jeff Dean das neu gegründete Unternehmen als CEO leiten.

Ein neuer Schritt zur Beschleunigung der wissenschaftlichen Forschung

Das von der Gruppe gegründete neue Unternehmen heißt Discovery Loop. Die gemeinwohlorientierte Gesellschaft will den wissenschaftlichen Forschungsprozess mithilfe künstlicher Intelligenz drastisch beschleunigen. Discovery Loop plant, mithilfe leistungsstarker Algorithmen gleichzeitig Tausende Experimente zu starten und zu wiederholen. Dadurch könnten Forschungsprozesse teilweise automatisiert und der Umfang von Experimenten erweitert werden.

Das Startup untersucht außerdem, wie künstliche Intelligenz zur Entwicklung noch leistungsfähigerer KI-Systeme eingesetzt werden kann. Dieser als rekursive Selbstverbesserung bezeichnete Prozess soll den menschlichen Anteil so weit wie möglich reduzieren. In einer Erklärung betonte das Unternehmen, dass traditionelle Wissenschaft und Ingenieurwesen seit Langem auf langsamen, sequenziell ausgeführten menschlichen Schritten beruhen, was ein erhebliches Hindernis darstelle.

Finanzierung und Zukunftspläne

Der Einsatz künstlicher Intelligenz für wissenschaftliche Entdeckungen gehört seit vielen Jahren zu den wichtigsten Interessen der Technologie-Community. Erst kürzlich entwickelte sich dieser Bereich jedoch zu einem experimentellen Feld mit kommerziellen Anwendungen. Discovery Loop erhielt in seiner ersten Finanzierungsrunde Unterstützung von mehreren großen Geldgebern, darunter Alphabet, die Muttergesellschaft von Google.

Radical Ventures und Khosla Ventures führen die erste Finanzierungsrunde gemeinsam an. Auch Fonds wie Kleiner Perkins, Lightspeed und Doerr Capital beteiligten sich an der Initiative. Laut einer gemeinsamen Erklärung des Gründerteams besteht die nächste große Grenze der KI darin, über das Beantworten von Fragen hinauszugehen und selbst Entdeckungen zu machen.

Zur Einordnung: Jeff Dean arbeitet seit 1999 bei Google und war der 30. Mitarbeiter des Unternehmens. Im Laufe der Jahre leistete er wichtige Beiträge zur zentralen Infrastruktur der Suchmaschine, darunter zu Systemen für die Datensammlung, Indexierung und Beantwortung von Suchanfragen. Außerdem hatte er erheblichen Einfluss auf die multimodalen Modelle von Google Gemini.