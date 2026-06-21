Wie Big Tech Algorithmen das menschliche Bewusstsein steuern: Neue Forschungsergebnisse

Moderne Technologiegiganten sammeln nicht nur Daten über Nutzer, sondern formen auch subtil deren Weltbild und Entscheidungsprozesse. Eine neue wissenschaftliche Arbeit von Bjorn Beynon, einem Medienforscher an der Universität von Amsterdam, zeigt auf, wie stark Big Tech Unternehmen beeinflussen, wie Menschen sich selbst wahrnehmen. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Der Forschung zufolge nutzen Ökosysteme von Unternehmen wie Google, Meta, Microsoft, Amazon und Apple Daten aus Suchanfragen, Käufen und angesehenen Videos, um das Nutzerverhalten vorherzusagen. Dieser Prozess beschränkt sich jedoch nicht nur auf Vorhersagen, sondern beeinflusst die Entscheidungen direkt, indem er festlegt, welche Nachrichten gelesen, welche Werbung beachtet und welche Benachrichtigungen empfangen werden.

Beynon führt in seiner Arbeit das Konzept des „Datensubjekts“ ein. Dies ist der moderne Mensch, der sein Leben in eine Sammlung digitaler Indikatoren verwandelt hat und gewohnt ist, auf Plattformsignale zu reagieren, sich aber dennoch für vollkommen unabhängig hält. Algorithmische Profile werden mit der Zeit als die reale Persönlichkeit des Menschen wahrgenommen und definieren seine zukünftigen Möglichkeiten sowie die Grenzen der Informationsaufnahme.

Methoden der Steuerung über die digitale Umgebung

Der Einfluss der Plattformen erfolgt in der Regel sehr verborgen. Smartphones, Smartwatches und Smart-Speaker geben dem Nutzer keine direkten Befehle. Stattdessen lenken sie den Menschen durch Interface-Design und „bequeme“ Empfehlungen zu einer bestimmten Handlung. Dies deutet auf eine Veränderung des Machtmechanismus in der digitalen Gesellschaft hin: Kontrolle wird nicht mehr durch Verbote, sondern durch die Veränderung der digitalen Umgebung ausgeübt, in der Entscheidungen getroffen werden.

Um seine Schlussfolgerungen zu bestätigen, führte der Wissenschaftler ein Jahr lang Feldforschungen in verschiedenen Gruppen durch, darunter Anhänger von Verschwörungstheorien in den Niederlanden und Nutzer dezentraler Netzwerke wie dem Fediverse. Es stellte sich heraus, dass eine personalisierte Informationsumgebung bestehende Ansichten verstärkt und zur Bildung verschiedener, nicht überlappender „Wahrheiten“ in der Gesellschaft führt.

In der Studie wird darauf hingewiesen, dass die Frage des Datenschutzes nur ein Teil des Problems ist. Das Kernproblem ist, wie die digitale Infrastruktur die Gesellschaft, die politische Teilhabe und die täglichen Beziehungen verändert. Dass ein Großteil unseres Lebens innerhalb von Plattformen weniger Unternehmen stattfindet, rückt Technologiethemen in eine Reihe mit Fragen der Demokratie und persönlichen Autonomie.

Gleichzeitig zeigte die Forschung, dass es alternative Wege gibt. Gemeinschaften wie das Fediverse experimentieren mit Plattformen, die Transparenz und kollektive Verwaltung an die erste Stelle setzen, anstatt Nutzerdaten zu sammeln und mit Werbung Geld zu verdienen. Dies bedeutet, dass es in Zukunft möglich ist, eine digitale Umgebung ohne den Einfluss von Big Tech zu schaffen.