OpenAI, ein führendes Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz, hat bekannt gegeben, dass es in die dritte Phase seiner Entwicklung eintritt. Das Hauptziel dieser Strategie ist die Schaffung eines persönlichen Assistenten mit menschlicher Intelligenz, der für alle zugänglich ist. Es wird erwartet, dass dies nicht nur ein einfacher Chatbot sein wird, sondern ein System, das zum ständigen Partner des Nutzers in Arbeit, Bildung und Alltag wird. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

In internen Dokumenten des Unternehmens wird dieses Projekt als "persönliche AGI" (Artificial General Intelligence — allgemeine künstliche Intelligenz) bezeichnet. Während das Konzept der AGI oft als abstraktes Ziel unter Laborbedingungen gesehen wird, beabsichtigt OpenAI, sie in ein Massenprodukt zu verwandeln. Ein solches System könnte den Nutzer bei der Planung, Kreation, Forschung und Entscheidungsfindung ohne externe Einschränkungen unterstützen.

Eine neue Ära der intellektuellen Partnerschaft

Gemäß der Strategie von OpenAI wird das neue System die Logik der Interaktion mit dem Nutzer grundlegend verändern. Die KI wird nicht mehr nur ein Werkzeug sein, das auf Anfrage antwortet, sondern als ständiger intellektueller Partner auftreten, der das Wissen und die Fähigkeiten des Menschen erweitert. Dies könnte auch für Nutzer in Usbekistan völlig neue Möglichkeiten in der Bildung und im Berufsleben eröffnen.

Den Forschungshorizonten des Unternehmens zufolge werden KI-Systeme bis März 2028 in der Lage sein, einen erheblichen Teil ihrer wissenschaftlichen Forschungsarbeit auf Augenhöhe mit Menschen zu erledigen. Dies wird voraussichtlich den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt innerhalb des Unternehmens weiter beschleunigen. Laut ixbt.com wird dieser Prozess die Entwicklung der AGI direkt beschleunigen.

Praktische Herausforderungen und Einschränkungen

Obwohl die Pläne gewaltig sind, gibt es bei der Umsetzung eine Reihe von Hürden. Für eine Masseneinführung muss das System erschwinglich, einfach zu bedienen und ausreichend zuverlässig sein. Bisher hat OpenAI keine Details zum genauen Preis, zur geografischen Abdeckung und zum Vertriebsmodell dieses persönlichen Assistenten bekannt gegeben.

Es ist zudem anzumerken, dass trotz der Idee einer "KI für alle" die volle Kontrolle über das System weiterhin bei OpenAI liegen wird. Das Unternehmen wird unabhängig festlegen, welche Funktionen zuerst eingeführt werden und wo die Nutzungsgrenzen liegen. Dies wird in Zukunft ein wichtiger Faktor in den Beziehungen zwischen Technologiegiganten und Nutzern bleiben.

Vorerst bleibt es etwas vage, wann und in welcher Form die persönliche AGI in den Alltag der Nutzer einkehren wird. Dennoch wird diese von OpenAI festgelegte strategische Ausrichtung die Nachfrage nach KI zweifellos auf eine neue Stufe heben. Wenn dieses Projekt erfolgreich umgesetzt wird, werden Tools wie ChatGPT bis 2028 durch weitaus perfektere persönliche Assistenten ersetzt.