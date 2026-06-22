Granat-Mineral zum ersten Mal auf dem Mars gefunden: Neue Daten über die Vergangenheit des Roten Planeten

Eine internationale Gruppe von Wissenschaftlern konnte zum ersten Mal das Mineral Granat in einer Meteoritenprobe vom Mars nachweisen. Diese Entdeckung, die bei der Analyse des im Royal Ontario Museum aufbewahrten Meteoritenfragments NWA 8171 gemacht wurde, wurde in der Fachzeitschrift Geochemical Perspectives Letters veröffentlicht. Es wird erwartet, dass dieser Fund die Vorstellungen über die geologische Vielfalt des Roten Planeten grundlegend verändert. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Granat ist ein auf der Erde bekannte Mineral, das normalerweise unter hohen Temperaturen und Druck entsteht, beispielsweise durch Metamorphose infolge tiefer geologischer Kräfte in Gebirgsgesteinen. Auf der Erde sind solche Bedingungen mit tektonischen Plattenbewegungen, magmatischen Prozessen oder dem Einschlag großer Himmelskörper verbunden. Daher deutet der Fund von Granat auf dem Mars darauf hin, dass es in der Vergangenheit des Planeten Zonen mit extremem Druck oder starker Erhitzung gab.

Details der Entdeckung und Forschungsmethoden

Ein internationales Team unter der Leitung von Forschern der Brock University in Kanada und der University of Portsmouth untersuchte diese einzigartige Probe detailliert. Zunächst hielten die Wissenschaftler das Mineral für Pyroxen, das auf dem Mars weit verbreitet ist. Wiederholte Analysen mittels Elektronenmikroskopie und Laserspektroskopie enthüllten jedoch, dass es sich tatsächlich um Granat handelt. Laut ixbt.com führte dies auch zur Identifizierung einer neuen Gesteinsart, die in der Marsgeologie bisher unbekannt war.

Die Wissenschaftler prüfen mehrere Szenarien für die Entstehung des Granats. Er könnte durch Metamorphose infolge eines Asteroideneinschlags, durch den Aufstieg von Magma oder eine Kombination dieser Prozesse entstanden sein. Es gibt zudem eine alternative Hypothese: Das Mineral könnte außerhalb des Mars entstanden und durch einen anderen Meteoriten auf den Planeten gelangt sein.

Zukünftige Forschung und Herausforderungen

Um die genaue Herkunft des Minerals zu bestimmen, ist eine Analyse der Sauerstoffisotope in seiner Zusammensetzung erforderlich. Diese Methode ist jedoch mit einer teilweisen Zerstörung der Probe verbunden, was für die Wissenschaftler ein großes Problem darstellt. Da dieses Material derzeit die einzige bekannte Probe vom Mars sein könnte, die Granat enthält, ist seine Erhaltung von entscheidender Bedeutung.

Trotz der begrenzten Daten betrachten die Forscher diesen Fund als wichtigen Schritt zur Rekonstruktion der geologischen Geschichte des Mars. Dies erweitert nicht nur die Liste der bekannten Minerale auf dem Planeten, sondern zeigt auch, dass seine interne Entwicklung weitaus komplexer war als gedacht und hochenenergetische geologische Prozesse durchlaufen hat. Diese Proben mit einer Geschichte von 4,5 Milliarden Jahren könnten in Zukunft die wichtigsten Geheimnisse über die Entstehung des Mars enthüllen.