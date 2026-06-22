Wildberries führt neuen Service ein: Installation von Geräten jetzt möglich

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Wildberries führt neuen Service ein: Installation von Geräten jetzt möglich

Wildberries, eine der größten Online-Plattformen Russlands (Teil der RWB-Gruppe), erweitert sein Angebot und hat testweise eine neue Service-Sektion eingeführt. Kunden können über die Plattform nun nicht nur Haushaltsgeräte und Elektronik kaufen, sondern auch professionelle Hilfe bei der Installation, Konfiguration und Wartung bestellen. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

In der ersten Phase dieses Projekts werden die Dienstleistungen in Form von elektronischen Zertifikaten angeboten. Derzeit ist diese Funktion nur für Einwohner von Moskau verfügbar. Nach dem Kauf des entsprechenden Coupons aktiviert der Kunde diesen und vereinbart unabhängig einen passenden Termin mit einem Spezialisten eines Partner-Servicezentrums.

Qualitätsservice und Zeitersparnis

Laut Ivan Osipov, Leiter der kommerziellen Projekte und Produktentwicklung bei RWB, besteht das Hauptziel des neuen Services darin, Kunden nach dem "One-Stop-Shop"-Prinzip zu bedienen. Dies ermöglicht es Käufern, alle Fragen im Zusammenhang mit dem Kauf von Technik an einem Ort zu lösen. Laut ixbt.com garantiert dieses System neben der Zeitersparnis einen qualitativ hochwertigen Service durch geprüfte Fachleute.

In der Anfangsphase wird den Nutzern eine klar definierte Liste von Aufgaben und feste Preise angeboten. Dies verhindert unerwartete Zusatzkosten und steigert das Vertrauen der Kunden in den Service. Wildberries strebt an, durch diesen Weg nicht nur ein Marktplatz, sondern ein vollwertiges Ökosystem zu werden.

Regionale Perspektiven

Obwohl der Service derzeit nur in der russischen Hauptstadt verfügbar ist, wird eine Erweiterung der geografischen Reichweite in der Zukunft erwartet. Für Wildberries, das auch auf dem usbekischen Markt aktiv ist, könnte die Einführung eines solchen Services für lokale Verbraucher interessant sein. Es ist bekannt, dass beim Kauf großer Haushaltsgeräte in unserem Land die Suche nach einem Techniker und die Installation oft in der Verantwortung des Käufers liegen.

Sollte dieses Experiment erfolgreich sein, wird Wildberries diese Annehmlichkeiten wahrscheinlich auch seinen Kunden in anderen Regionen, einschließlich der zentralasiatischen Länder, anbieten. Dies würde den Wettbewerb auf dem Markt weiter verschärfen und zu einer allgemeinen Steigerung der Servicequalität beitragen.

Zur Erinnerung: Wildberries entwickelt in letzter Zeit sein Logistik- und Servicenetz rasant weiter. Die Einführung des neuen Services ist Teil der Strategie des Unternehmens, sich nicht nur als Lieferant von Produkten, sondern als Plattform für komplexe Lösungen für Haushaltsprobleme zu positionieren.

WildberriesElektronikServiceE-CommerceRussland
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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