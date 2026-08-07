Vincent Kompany gibt Bayern München ein historisches Triple-Ziel vor

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Vincent Kompany gibt Bayern München ein historisches Triple-Ziel vor

Vincent Kompany hat sich als Cheftrainer des FC Bayern München ehrgeizige Ziele gesetzt und bestätigt, dass die Mannschaft in dieser Saison um ein historisches Triple kämpfen wird. Wie Goal.com berichtet, will der belgische Coach den deutschen Rekordmeister zu neuen Höhen führen, warnte jedoch davor, dass dieser Weg nicht einfach sein werde. Der Bayern-Trainer erklärte offen, dass die wichtigste Aufgabe der Mannschaft der Gewinn des Champions-League-Pokals sei. Goal.com berichtet .

Vor dem Freundschaftsspiel gegen Aston Villa in Hongkong betonte Kompany, dass er den Druck nicht fürchte. Zugleich sei es während der Saison wichtig, sich ausschließlich auf das nächste Spiel zu konzentrieren. Seinen Worten zufolge müsse die Mannschaft in jeder Partie alles geben und unermüdlich arbeiten, um Erfolg zu haben.

Bayerns wichtigste Prioritäten

Seit Kompany im Sommer 2024 das Amt beim FC Bayern übernommen hat, liefert er mit dem Verein konstante Ergebnisse. Unter seiner Führung gewann die Mannschaft in zwei aufeinanderfolgenden Spielzeiten die Bundesliga-Meisterschaft sowie den DFB-Pokal und den Franz-Beckenbauer-Supercup. Dennoch räumte der Trainer ein, dass es eine schwierige Aufgabe sei, die spielerische Qualität weiter zu verbessern und das hohe Niveau vergangener Spielzeiten zu wiederholen.

Kompany erinnerte daran, dass Erfolg nicht nur an den gewonnenen Trophäen, sondern auch an der Zahl der erzielten Tore und der Konstanz bei Siegen gemessen werde. Seiner Ansicht nach erfordert es eine nahezu perfekte Umsetzung, die Mannschaft auf ein noch höheres Niveau zu bringen – ein äußerst komplexer Prozess.

Kader verstärken und Chancen auf das Triple

Kompany betonte, dass ein breiter und fitter Kader für Erfolge in der Bundesliga, im DFB-Pokal und im europäischen Wettbewerb notwendig sei, und äußerte sich auch zur Aktivität auf dem Transfermarkt. Bayern gab im Transferfenster rund 100 Millionen Euro aus und verpflichtete unter anderem Nathaniel Brown und Ismaël Saibari. Dadurch steigen die Chancen einer Mannschaft mit Führungsspielern wie Harry Kane, Michael Olise und Luis Díaz weiter.

Laut dem Trainer muss der gesamte Kader während der Saison körperlich fit bleiben, während der Trainerstab die Fähigkeiten der Spieler optimal einsetzen muss, um erfolgreich auf drei Hochzeiten zu tanzen. Die Bayern-Führung und der Trainerstab setzen alles daran, die ehrgeizigen Ziele zu erfüllen.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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