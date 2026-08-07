Trotz hitziger Diskussionen in der Gaming-Welt hält Sony entschlossen an seinem Vorhaben fest, künftig auf physische Disks zu verzichten, und bestätigt seine Pläne offiziell. Wie ixbt.com berichtet, hat der japanische Technologiekonzern begonnen, auf den Verpackungen von PlayStation 5-Konsolen spezielle Warnhinweise zu den bevorstehenden Änderungen abzudrucken. Dieser Schritt deutet darauf hin, dass der Übergang der Spielebranche zu digitalen Formaten weiter an Fahrt gewinnt. Dies ist es, was Ixbt.com berichtet .

Auf den neuen Verpackungen steht in verschiedenen Sprachen, dass ab Januar 2028 keine neuen Spiele mehr auf Disk erscheinen werden. Trotz scharfer Kritik von Gamern und einigen Entwicklern beabsichtigt die Unternehmensleitung nicht, ihre Entscheidung zu ändern. Das Unternehmen will künftig ausschließlich auf digitale Distribution setzen.

Das Schicksal der Disks und neue Formate

Diese Änderungen werden nicht alle älteren Spiele oder vorhandenen Funktionen einschränken. Laut der Quelle werden Spiele, die bis Januar 2028 veröffentlicht wurden, weiterhin auf Disk verkauft. Konsolenversionen mit einem Disk-Laufwerk behalten außerdem ihre Funktionalität und unterstützen weiterhin vorhandene Disks.

Allerdings könnten auch nach 2028 Produkte in einer Form von Verkaufsverpackungen erhältlich bleiben. Möglicherweise werden in Geschäften Verpackungen mit neuen Spielen angeboten, die jedoch keine physischen Disks enthalten. Der Grund dafür ist, dass die Herstellung aller für PlayStation bestimmten Disks direkt von Sony kontrolliert und durchgeführt wird.