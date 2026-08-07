Neue Natrium-Ionen-Akkus, die günstiger als Lithium sind, in den USA vorgestellt

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Neue Natrium-Ionen-Akkus, die günstiger als Lithium sind, in den USA vorgestellt

Die US-Unternehmen Syntropic Power und UNIGRID haben eine strategische Partnerschaft zur Kommerzialisierung einer neuen Natrium-Ionen-Akkutechnologie gestartet, die den Energiemarkt grundlegend verändern könnte. Laut ixbt.com ist diese innovative Entwicklung günstiger und sicherer als herkömmliche Lithium-Ionen-Akkus und erreicht einen Wirkungsgrad von nahezu 98 %. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Auf dem Markt für Energiespeichersysteme besteht derzeit eine hohe Nachfrage nach teuren und zunehmend knappen Rohstoffen wie Lithium und Kobalt. Die neue Technologie verwendet anstelle von Lithium das weit verbreitete Natrium sowie Chrom. Dadurch wird die Abhängigkeit von Preisschwankungen auf den globalen Märkten und von Unterbrechungen der Lieferketten deutlich reduziert.

Einzigartige chemische Zusammensetzung und thermische Eigenschaften

Die Akkus der nächsten Generation basieren auf einer speziellen Kathodenchemie aus Natriumchromoxid (NaCrO2). Einer der wichtigsten Vorteile der Entwicklung besteht darin, dass sich diese Akkus im Gegensatz zu herkömmlichen Lithium-Ionen-Zellen während des Ladevorgangs nicht erwärmen. Stattdessen nehmen sie einen Teil der Wärmeenergie aus der Umgebung auf.

Dieser einzigartige endotherme Effekt hält die Betriebstemperatur des Akkus niedrig. Dadurch entfällt der Bedarf an komplexen und teuren aktiven Kühlsystemen, was die Gesamtkosten des Systems weiter senkt.

Unabhängige Tests und hohe Zuverlässigkeit

Nach Angaben der Unternehmen wurde die Technologie im akkreditierten Battery Development Center des Rochester Institute of Technology (RIT) umfangreichen Tests unterzogen. Die Ergebnisse der unabhängigen Untersuchungen beeindruckten auch Fachleute.

Während der Tests erreichten Zellen mit einer Kapazität von 210 A·ch bei einem vollständigen Lade- und Entladezyklus einen Wirkungsgrad von 97,9 %. Bemerkenswert ist, dass die Akkus auch nach 1000 vollständigen Zyklen mehr als 99 % ihrer ursprünglichen Kapazität bewahren konnten.

Kommerzialisierungspläne und Zukunftsperspektiven

Die Hersteller betonen, dass die neuen Akkus äußerst widerstandsfähig gegen mechanische Beschädigungen und Überhitzung sind. Die Produkte haben bereits alle erforderlichen Sicherheits- und internationalen Transportzertifikate erhalten und sind bereit für die Kommerzialisierung.

Die ersten Projekte in Nordamerika mit einer Gesamtkapazität von bis zu 1 GW·soat sollen 2027 in Betrieb gehen. Die neue Technologie wird in folgenden Bereichen eingesetzt:

  • Für Haushalte entwickelte Tenet-Heimspeichersysteme
  • Für große Stromnetze entwickelte modulare GridSpan-Plattformen
  • Große industrielle Energieprojekte mit einer Laufzeit von 20 Minuten bis 20 Stunden

Natrium-Ionen-BatterienAkkusTechnologieEnergieInnovation
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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