Verteidigungstechnologie-Startup Hadrian sammelt 1,37 Milliarden Dollar ein

Das Verteidigungstechnologie-Startup Hadrian, das ein Netzwerk automatisierter Fabriken für die Rüstungsindustrie aufbaut, hat in seiner jüngsten Finanzierungsrunde 1,37 Milliarden Dollar eingesammelt. Laut Ixbt.com wurde das Unternehmen durch diese umfangreiche Finanzierung mit 7,87 Milliarden Dollar bewertet, was für großes Interesse am Markt für Verteidigungstechnologie sorgt. Dies berichtete Techcrunch.com in einem Bericht .

An der Finanzierungsrunde beteiligten sich mehrere namhafte Investoren. WCM Investment Management, Washington Harbour Partners, Valor Equity Partners, 137 Ventures und Baillie Gifford traten als führende Investoren auf. Auch bekannte Risikokapitalfonds wie 1789 Capital, Morgan Stanley Wealth Management, CapitalG, Andreessen Horowitz, Founders Fund, Lux Capital und Altimeter investierten.

Fertigungs- und Automatisierungsansatz

Laut PitchBook hatten Founders Fund und Lux Capital zuvor die Serie-C-Finanzierungsrunde des Unternehmens über 260 Millionen Dollar angeführt. Damit beläuft sich das von Hadrian eingeworbene Gesamtkapital auf rund 2 Milliarden Dollar. Anders als viele Rüstungs-Startups entwickelt Hadrian keine neuen Arten von KI-gestützten Waffen.

Das Hauptziel des Unternehmens besteht darin, automatisierte Anlagen zu bauen, die in großen Stückzahlen Ersatzteile für Fahrzeuge und Ausrüstung produzieren, die der militärisch-industrielle Komplex bereits nutzt. Dieser Ansatz kann die Logistik und Lieferketten im Verteidigungssektor erheblich beschleunigen.

Neue Anlagen und Zukunftspläne

Im März dieses Jahres eröffnete Hadrian im US-Bundesstaat Alabama eine neue Anlage zur Herstellung von Ersatzteilen für U-Boote. Damit wurde der Standort zum vierten großen Fertigungskomplex des Unternehmens. Das im Rahmen einer öffentlich-privaten Partnerschaft entwickelte Fabrikprojekt wurde mit 2,4 Milliarden Dollar bewertet.

Die Akteure des Technologiemarktes beobachten derzeit aufmerksam die weitere Entwicklung des Startups. Die Erweiterung der automatisierten Fertigungskapazitäten dürfte ein wichtiger Schritt bei der Modernisierung der traditionellen Rüstungsindustrie sein.