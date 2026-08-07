SpaceX und Tesla bauen die weltweit größte Terafab-Chipfabrik

Die Unternehmen SpaceX und Tesla von Elon Musk haben angekündigt, in Grimes County im US-Bundesstaat Texas einen neuen Halbleiterkomplex namens Terafab zu errichten. Das Projekt soll voraussichtlich zur weltweit größten Chipfabrik werden und einen tiefgreifenden Wandel in der Technologiewelt auslösen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com wird der Komplex eine Gesamtfläche von fast 9,3 Millionen Quadratmetern haben, was etwa 1.300 Fußballfeldern entspricht, und den vollständigen Zyklus der Halbleiterfertigung abdecken. Logikchips und verschiedene Speichertypen sowie deren Verpackung und abschließende Prüfung sollen an einem einzigen Standort gebündelt werden. Die vertikale Integration wird die Entwicklungs- und Markteinführungszeiten neuer Prozessoren deutlich verkürzen.

Spezialprozessoren für Technologien der Zukunft

Das wichtigste Produkt des neuen Werks werden spezialisierte Prozessoren für AI-Berechnungen und Inferenzaufgaben sein. Diese Chips sollen in Teslas humanoiden Optimus-Robotern, den autonomen Cybercab-Taxis und den leistungsstarken Computersystemen der Weltraum-Datenzentren von SpaceX eingesetzt werden.

Nach Berechnungen der Unternehmen wird ihr gemeinsamer Bedarf an Rechenleistung in den kommenden Jahren 1 TVt überschreiten. Dieser Wert liegt deutlich über dem Angebot auf dem heutigen globalen Halbleitermarkt. SpaceX und Tesla betonen zwar, dass sie die Zusammenarbeit mit bestehenden Lieferanten fortsetzen werden, haben sich angesichts der erwarteten unzureichenden Deckung der künftigen Nachfrage jedoch zum Aufbau einer eigenen Produktionsbasis entschlossen.

Finanzierung und sozioökonomische Auswirkungen

Die erste Projektphase erfordert voraussichtlich Investitionen in Höhe von rund 16,8 Milliarden US-Dollar. In dem neuen Werk sollen mindestens 3.000 Arbeitsplätze entstehen, wobei ein erheblicher Teil der Beschäftigten aus Grimes County und den angrenzenden Bezirken angeworben werden soll. Zudem planen die Unternehmen eine enge Zusammenarbeit mit örtlichen Hochschulen und Bildungseinrichtungen, um Fachkräfte auszubilden.

Nach Angaben von SpaceX sichern die Aktivitäten des Unternehmens in Texas bereits mehr als 56.000 direkte und indirekte Arbeitsplätze. Seit 2024 haben sie der Region außerdem einen wirtschaftlichen Nutzen von mehr als 28 Milliarden US-Dollar gebracht.

Umweltschutz und Wasserressourcen

Beim Bau des Komplexes wird Umweltfragen besondere Aufmerksamkeit gewidmet. So wird das Werk anstelle lokaler Grundwasserquellen Wasser aus dem Gibbons-Creek-Reservoir nutzen. Auf dem Werksgelände werden eigene Aufbereitungsanlagen errichtet, Systeme zur Wiederverwendung von Wasser eingeführt und Industrieabfälle sowie Chemikalien nach strengen Umweltvorgaben verwaltet.